ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７９、伊７５ｂｐ　前日から変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ　　　　2.668
フランス　　　3.453（+79）
イタリア　　　3.418（+75）
スペイン　　　3.178（+51）
オランダ　　　2.817（+15）
ギリシャ　　　3.297（+63）
ポルトガル　　　3.026（+36）
ベルギー　　　3.213（+55）
オーストリア　2.958（+29）
アイルランド　2.892（+22）
フィンランド　3.025（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）