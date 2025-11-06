ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９、伊７５ｂｐ 前日から変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.668
フランス 3.453（+79）
イタリア 3.418（+75）
スペイン 3.178（+51）
オランダ 2.817（+15）
ギリシャ 3.297（+63）
ポルトガル 3.026（+36）
ベルギー 3.213（+55）
オーストリア 2.958（+29）
アイルランド 2.892（+22）
フィンランド 3.025（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
