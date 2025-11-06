きょう（6日）午前8時過ぎ、香川県三木町で、70歳の男性が運転するパッカー車の後輪が、陥没した路面の穴にはまる事故がありました。

【写真を見る】陥没穴に落ちたパッカー車 道路が陥没した現場はどこ？

現場は、香川県三木町平木の私道です。

パッカー車には、この男性と派遣社員の男性（76）の2人が乗っていましたが、けがなどはありませんでした。



警察によりますと、きょう午前8時過ぎ、パッカー車が現場を通過したところ、突然道路が陥没し、後輪が穴にはまったということです。

その後、パッカー車は穴から引き揚げられ、付近の状態を調べるために掘削作業などが行われました。

なぜ陥没？【現場の画像を見る】

穴の直径は約3m、深さは約1.5mあったということです。

（近所の人）

「びっくりしましたよこんな静かなところで（全国で起きているような陥没と）同じようなことが起きるんだと思って」

警察によりますと、原因は調査中ですが、道路の下に防火水槽があり、その老朽化とパッカー車の重みで崩れた可能性があるということです。



画像から、パッカー車の付近には、黄色い線の表示があるのがわかります。

この下に防火水槽があるため、付近で火災が発生した際、迅速に消火活動が行えるようにと、三木町が停車禁止部分に指定していたとみられています。



現場は、通行止めとなっています。