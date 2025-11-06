¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡Ö´¶³Ð¤À¤±¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡× À¾Éð¡¦¿Î»ÖÉÒµ×¥³¡¼¥Á¤¬¸ì¤ë¡¢Åê¹âÂÇÄã¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯ÂÇ¼Ô¤Î¾ò·ï
À¾Éð¡¦¿Î»ÖÉÒµ×¥³¡¼¥Á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡º£µ¨¡¢£³³äÂÇ¼Ô¤Ï3¿Í¤È¶ËÃ¼¤Ê"Åê¹âÂÇÄã"»þÂå¤Îº£¡¢Æñ¤·¤¤Ìò³ä¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦ÃÆÆ»Â¬Äê´ï¤¬³Æµå¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°ºî¤Ï´ÝÍç¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¤è¤ê»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅê¼ê¤¿¤Á¤Ç¡¢µåÂ®¡õ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£µå³¦¶þ»Ø¤ÎÍýÏÀÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢º£µ¨¤«¤éÀ¾Éð¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¿Î»ÖÉÒµ×Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ú´¶³Ð¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Û
º£µ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë125»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿À¾Éð¡¦Âìß·²Æ±û¡¡photo by Koike Yoshihiro
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ìî¼ê¤Ï´ûÂ¸¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤Î¾ï¼±¤«¤é¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Þ¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ø´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤¿¤Ö¤óÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é´¶³Ð¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿±þ¤è¤¯¥Ð¥ó¤ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÎÏ¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡´¶³Ð¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¸½Âå¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤äµåÂ®150¥¥í¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦À¤³¦¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢´¶³Ð¤ÎÎô¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÁêÅö³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Àè²ó¤ê¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤ÎÍýÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤ê¡¢¡ØÈô¤Ð¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¥Ö¥ê¥Ö¥ê¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö³°³ÑÄã¤á¤ËÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¹â¤á¤ËÅê¤¸¤Æ¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤òÍ¸ú¤Ë»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¼è¤ë¡£ÊÑ²½µå¤â¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµåÂ®ÂÓ¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤«¤Þ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ÇÈ½ÌÀ¤·¡¢°®¤êÊý¤äÊÑ²½¤Î¤µ¤»Êý¤â¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²þÁ±¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤»þÂå¤È¸À¤¨¤ë¡£¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼ÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ë¡£
¡ÖÊÑ²½µå¤Î¼ïÎà¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Áê¼ê¤âÅöÁ³¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤Ï´ÊÃ±¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÌî¼ê¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó·³¤Î¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¤ï¤«¤é¤º¤ËÍýÁÛ¤Ð¤«¤êÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¸½¾ì¤ÎÊÉ¡Û
¡¡Åê¼ê¤¿¤Á¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ä¥é¥×¥½¡¼¥É[ËÒÌî2]¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¤ä¥¢¥¤¥Ô¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ¸½¤¹¤ëÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£Îý½¬Ë¡¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎý½¬ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¿À·Ð·Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤âÉ¬Í×¤À¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤ÏÁêÅö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¹©É×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢º£¡¢ËÍ¤é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÊÂÇ·â¤Ç¡ËÆ°¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¤Ï£³Ç¯·ÀÌó¤ÇÌó£±²¯±ß¤Î¥ê¡¼¥¹ÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï°ìÄê°Ê¾å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£µð³ÛÅê»ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢´ÊÃ±¤ËÃÖ¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤âÃ±½ã¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤ÊÖ¤»¤ëÂÇ¤ÁÊý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÇ¼Ô¤¬ÅÚÂæ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î½ÐÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÂÇ¤Ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìî¼ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡MLB¤Ç¤â£³³äÂÇ¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ÏÂÇÎ¨.240¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤ÏÂÇÎ¨.247¤À¡£OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¶ÂÇÎ¨¡Ë¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½ÂåÌîµå¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ»¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÚÆ°¤¤ËÀ¸¤«¤¹ÂÎ¤Å¤¯¤ê¡Û
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÎô¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ»¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â²¤ÊÆ¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸úÎ¨¤è¤¯¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÂÎ¤Ï¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦Æ°¤¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£Æ°¤¤Î¤Ê¤«¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÂÎ¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤«¡£¤½¤Î´Ø·¸À¤ò¤¦¤Þ¤¯¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶ÚÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶Ú½ÐÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÂ¿¾¯¡¢¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£ºÇ½é¤Î¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·×Â¬¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÆ°¤¤Î°¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÂÎ¤ÎÎÏ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò°ì½ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤ÎÀ¾Éð¤Ï¸òÎ®ÀïÁ°¤Þ¤Ç¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Ê¹ß¤Ï¼ºÂ®¤·¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤ËÄÀ¤ó¤À¡£Åê¼ê¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤Î¼å¤µ¤¬º£Ç¯¤âÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀ¾Àî°¦Ìé¤¬¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Î134°ÂÂÇ¤ÈÌö¿Ê¡£Âìß·²Æ±û¤â¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î125»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢90°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Èà¤é¤ò´Þ¤á¡¢¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤ÏÂÇ¼Ô¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¾¯¤·´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦°ìÎ®¤È¸Æ¤Ù¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤³¤Ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥³¡¼¥Á¤ÏÆü¡¹¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤âËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢Åª³Î¤Ê¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Áª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Ò¤È¤ê¤ËÉÕ¤Åº¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ò"¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª"¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡µåÃÄºÆ·ú¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¿Î»Ö¥³¡¼¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¾Éð¤ÎÄ©Àï¤ò¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£