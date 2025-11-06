11月5日までに、タレントの堂本光一が自身のInstagramを更新。近影を公開したが、その衝撃のビジュアルが話題となっている。

堂本は、《上田竜也の要望でお爺ちゃんになりましたが、これ俺ってわからないほどよね》と、後輩で元KAT-TUNの上田竜也からの要望があったことを綴ったが、投稿した写真には、顔がシミやシワだらけになった堂本が写っていた。

「髪の毛は長い白髪で、顔には白髪混じりのひげや眉を蓄えているのです。肌もくすみがある色味になっていて、リアルな “お爺さん” に変身していました」（芸能プロ関係者）

おじいさん風自撮りショットは、かなりアップで撮影されており、激変した堂本の姿を見たファンは驚愕。Xでは、驚きとともに、怖さも感じるとの声もあがっていたのだ。

《インスタで突然おじいちゃん写ってビックリして怖かったけどもう1回開いたらおじいちゃんの正体が堂本光一くんでまたビックリ》

《知らんおじいちゃん出てきて何かと思ったら堂本光一》

《これが堂本光一だなんて信じられない》

パッと見ただけでは堂本だとわからないほどのビジュアル変化に、ファンも開いた口が塞がらないようだ。

「今回、堂本さんは、10月29日と30日におこなわれた、上田さんが主催する音楽フェス『MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite』にサプライズで映像出演したのです。

このフェスは、『究極のハロウィンナイト』をテーマに、出演者もファンもハロウィンにちなんだ仮装をしてライブに参加。2日間で2万人を動員するほどの盛り上がりを見せたんです。そんなライブに出演するということで、今回の “おじいさん” に変身したのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

Instagramの投稿には、#爺本光一とハッシュタグを付け、本人も楽しんだ様子が伺える。堂本と上田は、舞台『Endless SHOCK』で共演するなど深い仲だ。そんな2人だからこそ、堂本も振り切った仮装にチャレンジしたのだろう。

「上田さんのInstagramにも、おじいちゃん姿に変装した堂本さんを “介護” する動画がアップされました。そこには、上田さんが堂本さんの口へ食べ物を運び、うまく食べられず思わず笑ってしまう2人の姿がありました。ふだんは “王子様” の印象が強い堂本さん。おじいさん姿はかなり貴重ですね」（前出・芸能プロ関係者）

それにしてもリアルすぎる仮装だ。