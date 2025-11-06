≠MEによる日本テレビ初の地上波冠番組「≠MEの DO YOU ノイミー？」の放送が決定！

2025年11月20日（木）24時59分〜 放送スタート（全8回/関東ローカル）。TVer、日テレTADAにて地上波番組放送後より見逃し配信（番組放送終了後 次話放送まで視聴可能）。Huluにて地上波番組放送後より配信（毎週木曜番組放送後 新エピソード公開）。

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー、通称ノイミー）。10th両A面シングル「モブノデレラ/神様の言うとーり！」より『モブノデレラ』は、YouTubeで公開されたMVがグループ初の1000万再生を達成。6月から始まった≠ME 全国ツアー2025「We want to find "カフェ樂園"」は、7月に国立代々木競技場 第一体育館でファイナルを迎え、9月にLaLa arena TOKYO-BAYでの追加公演が開催されるなど大盛況のうちに幕を閉じた。

そんな今勢いが止まらない≠MEによる冠番組。「私たちのこと、知っていますか？」と胸を張って言えるくらいの高みを目指し、≠MEが様々な界隈に「ハマってもらおう！」と、毎回ありとあらゆることに挑戦！番組MCは、吉村崇（平成ノブシコブシ）へ現在打診中とのことで「暫定MC」として出演する。

【≠ME 蟹沢萌子 コメント】

≠MEの地上波冠バラエティー番組がスタートします！

素敵な機会をいただき感謝の気持ちでいっぱいです。

結成7周年を目前に世界中で愛されるグループになるため、そしてたくさんの方を笑顔にするために、この番組で十二回り成長できるよう、メンバー一丸となって頑張ります。

この番組を通して初めて知ってくださる皆さんも、いつも応援してくださる皆さんも、是非≠MEに"ハマって"ください！

【番組概要】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≠ME (ノットイコールミー)

日テレ初の冠バラエティー番組「≠MEの DO YOU ノイミー？」

「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という想いがグループ名に込められ結成された≠MEが 様々な界隈に「ハマってもらおう！」とありとあらゆることに挑戦！

「私たちのこと、知っていますか？」と胸を張って言えるくらいの高みを目指して奮闘する番組です！

【出演者】

・≠ME

・暫定MC：吉村崇（平成ノブシコブシ）

■番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/not-equal-me/

■番組公式Xアカウント：「≠MEの DO YOU ノイミー？【公式】」@Notequal_ME_ntv

■推奨ハッシュタグ：#ドゥーユーノイミー #ノイミー