主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 507( 291)
TOPIX先物 12月限 30( 30)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 531( 531)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 10( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 396( 396)
日経225ミニ 12月限 1169( 1169)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3238( 1375)
3月限 25( 17)
TOPIX先物 12月限 96( 90)
日経225ミニ 11月限 6737( 3475)
12月限 99744( 47164)
1月限 80( 42)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 866( 382)
3月限 37( 19)
日経225ミニ 11月限 5120( 3002)
12月限 58884( 28888)
1月限 55( 9)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8( 8)
日経225ミニ 11月限 184( 184)
12月限 4930( 4930)
1月限 29( 29)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 638( 638)
3月限 33( 33)
日経225ミニ 11月限 910( 910)
12月限 26090( 26090)
1月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
