　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 507(　　 291)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　30(　　　30)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 531(　　 531)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　10(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 396(　　 396)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1169(　　1169)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3238(　　1375)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　25(　　　17)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　96(　　　90)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6737(　　3475)
　　　　　 　 　12月限　　　 99744(　 47164)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　80(　　　42)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 866(　　 382)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　37(　　　19)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5120(　　3002)
　　　　　 　 　12月限　　　 58884(　 28888)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　55(　　　 9)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 184(　　 184)
　　　　　 　 　12月限　　　　4930(　　4930)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　29(　　　29)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 638(　　 638)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　33(　　　33)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 910(　　 910)
　　　　　 　 　12月限　　　 26090(　 26090)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース