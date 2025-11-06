主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6075( 2360)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1818( 1588)
日経225ミニ 12月限 5374( 5234)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 840( 377)
TOPIX先物 12月限 302( 250)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1171( 391)
TOPIX先物 12月限 806( 559)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1698( 936)
TOPIX先物 12月限 759( 759)
日経225ミニ 12月限 2829( 2829)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 417( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 7249( 7249)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2823( 978)
3月限 23( 21)
TOPIX先物 12月限 402( 244)
3月限 5( 5)
日経225ミニ 11月限 6247( 2219)
12月限 80222( 34660)
1月限 69( 35)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 777( 529)
3月限 16( 8)
日経225ミニ 11月限 4390( 3562)
12月限 55732( 28514)
1月限 40( 28)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 253( 253)
12月限 4966( 4966)
1月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 764( 764)
3月限 53( 53)
日経225ミニ 11月限 744( 744)
12月限 31028( 31028)
1月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
