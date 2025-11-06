　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6075(　　2360)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1818(　　1588)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5374(　　5234)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 840(　　 377)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 302(　　 250)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1171(　　 391)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 806(　　 559)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1698(　　 936)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 759(　　 759)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2829(　　2829)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 417(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7249(　　7249)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2823(　　 978)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　23(　　　21)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 402(　　 244)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6247(　　2219)
　　　　　 　 　12月限　　　 80222(　 34660)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　69(　　　35)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 777(　　 529)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　16(　　　 8)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4390(　　3562)
　　　　　 　 　12月限　　　 55732(　 28514)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　40(　　　28)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 253(　　 253)
　　　　　 　 　12月限　　　　4966(　　4966)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 764(　　 764)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　53(　　　53)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 744(　　 744)
　　　　　 　 　12月限　　　 31028(　 31028)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース