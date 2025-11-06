　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 11860(　 11779)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10316(　 10316)
日経225ミニ　 　11月限　　　 11852(　 11852)
　　　　　 　 　12月限　　　214345(　214345)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 108(　　 108)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3665(　　3665)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　71(　　　71)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5895(　　5895)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5809(　　5809)
　　　　　 　 　12月限　　　 96506(　 96506)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　91(　　　91)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 296(　　 273)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　97(　　　97)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2448(　　2448)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 793(　　 674)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1960(　　1892)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　12月限　　　　3800(　　3800)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 528(　　 528)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1041(　　1041)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4761(　　4761)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 7(　　　 7)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 578(　　 578)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1611(　　1611)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 937(　　 937)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2301(　　2301)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2150(　　2150)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　95(　　　95)
　　　　　 　 　12月限　　　 23487(　 23487)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　22(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 679(　　 679)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 510(　　 510)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 125(　　 125)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 968(　　 968)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　20(　　　20)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　79(　　　79)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 469(　　 469)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 808(　　 808)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

