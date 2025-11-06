外国証券 先物取引高情報まとめ（11月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11860( 11779)
3月限 51( 51)
TOPIX先物 12月限 10316( 10316)
日経225ミニ 11月限 11852( 11852)
12月限 214345( 214345)
1月限 108( 108)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3665( 3665)
3月限 71( 71)
TOPIX先物 12月限 5895( 5895)
日経225ミニ 11月限 5809( 5809)
12月限 96506( 96506)
1月限 91( 91)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 296( 273)
TOPIX先物 12月限 97( 97)
日経225ミニ 12月限 2448( 2448)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 793( 674)
TOPIX先物 12月限 1960( 1892)
日経225ミニ 11月限 3( 3)
12月限 3800( 3800)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 528( 528)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 1041( 1041)
日経225ミニ 12月限 4761( 4761)
1月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 578( 578)
TOPIX先物 12月限 1611( 1611)
日経225ミニ 12月限 937( 937)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2301( 2301)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 2150( 2150)
日経225ミニ 11月限 95( 95)
12月限 23487( 23487)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22( 0)
TOPIX先物 12月限 679( 679)
日経225ミニ 12月限 510( 510)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 125( 125)
TOPIX先物 12月限 968( 968)
日経225ミニ 11月限 20( 20)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 79( 79)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 469( 469)
TOPIX先物 12月限 808( 808)
日経225ミニ 11月限 9( 9)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
