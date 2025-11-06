外国証券 先物取引高情報まとめ（11月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22897( 20336)
3月限 84( 84)
TOPIX先物 12月限 28216( 27587)
日経225ミニ 11月限 20645( 20645)
12月限 266788( 266778)
1月限 159( 159)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12071( 11821)
3月限 173( 173)
TOPIX先物 12月限 23987( 23987)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 13131( 13131)
12月限 141611( 141601)
1月限 135( 135)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1250( 836)
TOPIX先物 12月限 3167( 831)
日経225ミニ 11月限 1( 1)
12月限 8810( 8810)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3665( 2148)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 4593( 3825)
日経225ミニ 12月限 3825( 3787)
1月限 1500( 0)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2366( 1802)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 7650( 6540)
日経225ミニ 12月限 10541( 10541)
1月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2289( 2163)
TOPIX先物 12月限 5268( 5147)
日経225ミニ 12月限 5542( 5542)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3738( 3406)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 6126( 6126)
日経225ミニ 11月限 34( 34)
12月限 36923( 36923)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 468( 0)
TOPIX先物 12月限 1496( 1456)
日経225ミニ 1月限 1500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 5744( 2457)
日経225ミニ 11月限 20( 20)
12月限 3923( 3923)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 630( 509)
TOPIX先物 12月限 2727( 2727)
日経225ミニ 11月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
