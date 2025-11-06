　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 22897(　 20336)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　84(　　　84)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 28216(　 27587)
日経225ミニ　 　11月限　　　 20645(　 20645)
　　　　　 　 　12月限　　　266788(　266778)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 159(　　 159)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 12071(　 11821)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 173(　　 173)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 23987(　 23987)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　 13131(　 13131)
　　　　　 　 　12月限　　　141611(　141601)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 135(　　 135)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1250(　　 836)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3167(　　 831)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　12月限　　　　8810(　　8810)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3665(　　2148)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4593(　　3825)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3825(　　3787)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1500(　　　 0)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2366(　　1802)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7650(　　6540)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10541(　 10541)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 9(　　　 9)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2289(　　2163)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5268(　　5147)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5542(　　5542)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3738(　　3406)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6126(　　6126)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　12月限　　　 36923(　 36923)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 468(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1496(　　1456)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1500(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5744(　　2457)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　12月限　　　　3923(　　3923)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 630(　　 509)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2727(　　2727)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　10(　　　10)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース