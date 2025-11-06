「日経225オプション」11月限プット手口情報（6日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 124( 124)
SBI証券 67( 37)
野村証券 25( 25)
楽天証券 23( 23)
フィリップ証券 14( 14)
モルガンMUFG証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 7( 7)
ビーオブエー証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 19( 11)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
みずほ証券 50( 0)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
SBI証券 27( 19)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
