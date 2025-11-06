　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万9875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　31(　　31)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　 9(　　 9)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1182(　 682)
JPモルガン証券　　　　　　　　 666(　 166)
野村証券　　　　　　　　　　　 115(　 115)
シティグループ証券　　　　　　　91(　　91)
バークレイズ証券　　　　　　　　75(　　75)
ソシエテジェネラル証券　　　　　60(　　60)
ビーオブエー証券　　　　　　　　49(　　49)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　69(　　41)
楽天証券　　　　　　　　　　　　38(　　38)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　32(　　32)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　26(　　26)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　10(　　10)
フィリップ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)


◯5万125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　47(　　47)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)


◯5万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　74(　　74)
シティグループ証券　　　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 110(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　 0)


◯5万375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)


◯5万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 320(　　70)
楽天証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
ゴールドマン証券　　　　　　　 157(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯5万625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　61(　　61)
バークレイズ証券　　　　　　　　60(　　60)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)