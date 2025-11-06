「日経225オプション」11月限プット手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
三菱UFJ証券 9( 9)
UBS証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1182( 682)
JPモルガン証券 666( 166)
野村証券 115( 115)
シティグループ証券 91( 91)
バークレイズ証券 75( 75)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
ビーオブエー証券 49( 49)
SBI証券 69( 41)
楽天証券 38( 38)
BNPパリバ証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 26( 26)
松井証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
フィリップ証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
シティグループ証券 20( 20)
BNPパリバ証券 110( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 320( 70)
楽天証券 17( 17)
SBI証券 16( 14)
BNPパリバ証券 9( 9)
ゴールドマン証券 157( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 61( 61)
バークレイズ証券 60( 60)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 5( 3)
松井証券 2( 2)
