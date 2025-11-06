「日経225オプション」11月限コール手口情報（6日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
松井証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 275( 275)
SBI証券 122( 46)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
楽天証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 12( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 3( 3)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 243( 143)
SBI証券 124( 80)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
松井証券 39( 39)
楽天証券 32( 32)
JPモルガン証券 12( 12)
マネックス証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
UBS証券 100( 0)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
松井証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 275( 275)
SBI証券 122( 46)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
楽天証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 12( 12)
JPモルガン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 3( 3)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 243( 143)
SBI証券 124( 80)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
松井証券 39( 39)
楽天証券 32( 32)
JPモルガン証券 12( 12)
マネックス証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
UBS証券 100( 0)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース