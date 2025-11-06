　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 275(　 275)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 122(　　46)
ソシエテジェネラル証券　　　　　21(　　21)
楽天証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　12(　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 3(　　 3)


◯5万1250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 243(　 143)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 124(　　80)
ソシエテジェネラル証券　　　　　59(　　59)
松井証券　　　　　　　　　　　　39(　　39)
楽天証券　　　　　　　　　　　　32(　　32)
JPモルガン証券　　　　　　　　　12(　　12)
マネックス証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　 0)


◯5万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

