　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　24(　　24)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
広田証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)


◯5万1625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　58(　　58)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 281(　 131)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　91(　　53)
JPモルガン証券　　　　　　　　　45(　　45)
ソシエテジェネラル証券　　　　　29(　　29)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　19)
楽天証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
アイザワ証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 750(　　 0)


◯5万1375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　27(　　27)
シティグループ証券　　　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万1250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 320(　 120)
JPモルガン証券　　　　　　　　 225(　　25)
シティグループ証券　　　　　　　22(　　22)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 6)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 415(　 240)
みずほ証券　　　　　　　　　　　50(　　50)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　84(　　48)
ソシエテジェネラル証券　　　　　42(　　42)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 154(　　29)
楽天証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
ビーオブエー証券　　　　　　　　15(　　15)