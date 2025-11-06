「日経225オプション」11月限コール手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
広田証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 281( 131)
SBI証券 91( 53)
JPモルガン証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
BNPパリバ証券 19( 19)
楽天証券 15( 15)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
アイザワ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
UBS証券 750( 0)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
シティグループ証券 20( 20)
SBI証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 320( 120)
JPモルガン証券 225( 25)
シティグループ証券 22( 22)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 8( 6)
ビーオブエー証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 415( 240)
みずほ証券 50( 50)
SBI証券 84( 48)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
BNPパリバ証券 154( 29)
楽天証券 25( 25)
ビーオブエー証券 15( 15)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
広田証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 281( 131)
SBI証券 91( 53)
JPモルガン証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
BNPパリバ証券 19( 19)
楽天証券 15( 15)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
アイザワ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
UBS証券 750( 0)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
シティグループ証券 20( 20)
SBI証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 320( 120)
JPモルガン証券 225( 25)
シティグループ証券 22( 22)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 8( 6)
ビーオブエー証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 415( 240)
みずほ証券 50( 50)
SBI証券 84( 48)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
BNPパリバ証券 154( 29)
楽天証券 25( 25)
ビーオブエー証券 15( 15)