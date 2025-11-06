１１月５日、ガソリンの価格をめぐり動きがありました。



（長南記者）「札幌市西区のガソリンスタンドです。レギュラー価格は１６９円となっています」



１１月６日に発表になった道内のレギュラーガソリン１リットルあたりの平均小売価格は、４日時点で１７３．３円となり、高止まりの状態が続いています。



（給油した人）「それは高いさ。いま常時ずっと高い」





（給油した人）「昔に比べたら高いですよね。どこ行くんでも車になっちゃったから少しでも安いほうが良い」こういった状況に５日ー

（自民党 小野寺税調会長）「６党の合意ということが成り立ちましたので、ガソリンの暫定税率については年内に廃止ということになりました」



与野党は物価高対策として、半世紀以上続くガソリンの暫定税率を１２月３１日に廃止することで正式に合意しました。



ガソリンの価格は本体価格に石油税・ガソリン税が上乗せされ、これらに課税される消費税で構成されています。

ガソリン税のうち、いわゆる「暫定税率」、１９７４年、財源不足などをきっかけにはじまった上乗せ分の負担が軽減されることになります。



さらに、補助金の増額にも合意がなされました。



レギュラーガソリンの場合、現在１リットルあたり１０円の補助金を１１月１３日から段階的に増やし、１２月１１日には暫定税率に相当の２５．１円まで引き上げることで合意しました。

経済に詳しい専門家は、消費者にとっては支出が減るとする一方で、懸念を示しています。



（野村総合研究所 木内登英さん）「世帯平均で１年間約４９００円のガソリンの購入費が安くなる計算になります。合計で１兆５０００億円程度の税収減になりますので、財政に影響を生じさせないために恒久的な財源を確保する必要があるのですが、現状ではまだ野党間で財源確保の議論が進んでいない」



さきほどのガソリンスタンドでは、暫定税率の廃止でレギュラーガソリンの価格は現在の１６０円台から１５０円台前半になる見込みで、客足の増加に期待をかけています。



（中和石油 小原隆宏取締役本部長）「１５０円台はもう３年前くらいになるのかな、販売価格になっていたのは。来店回数が（ひと月に）平均１・２回ですけれど、これが３・４回と多くなれば嬉しい」



一方で、ガソリンそのものの価格は世界情勢や為替などの影響で上がる可能性もあるということで、今後のガソリン価格の動向が注目されています。