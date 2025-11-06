小泉進次郎防衛相（44）が6日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・30）にリモート出演。高市内閣の支持率について言及した。

番組内では、JNN世論調査による高市内閣の支持率が82・0％と紹介された。小泉氏は「素直に凄いと思います」と感想を述べ、「私の父の2001年の88％が出ていますけど、SNSがこれだけ社会の中に一つの確かな存在として入ってきている中で、この8割超えというのは率直に凄いことだと思います」と続けた。

高市首相との距離感を聞かれると、「総裁選の時もお隣の順番だったので、お話をさせていただいていたので、今閣内にいても頻繁にお話しますよ」と笑顔で答えた。

「“お疲れじゃないですか”とか」とたわいない会話もするといい、「防衛大臣は最終的には総理の判断を仰ぐもの、そして、ご相談することも多いですから、よく本会議の前に隣に座って、そういった時間を見つけて少しインプットさせていただいたりとか、そんな時間もありますね」と語った。

スタジオ出演者らに携帯番号やLINEを知っているか質問されると、「もちろん携帯番号は存じ上げていますので、何かあればお互い連絡を取るという関係」と語った。