LUNA SEA、”覚悟の夜”となった東京ドーム公演＜LUNATIC TOKYO 2025＞を映像作品化
LUNA SEAが今年2月23日(日)にメジャーデビュー35周年記念ツアーのグランドファイナルとして開催した東京ドーム公演＜35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-＞の模様が、映像作品として来年2月25日(水)に発売される。
約15年ぶりの東京ドーム公演となったこの公演は、開催発表時からメンバーよりその意気込みを”覚悟の夜”と宣言されていた。全19曲約3時間に及ぶ内容で完全燃焼しきったライヴともいえる。
先日、ドラムの真矢が2020年から大病を患っていたことが発表されたが、2月23日のドーム公演はその発表前ラストのパフォーマンスでもある。微塵も病を感じさせない彼のパフォーマンスについても敬意とともに堪能してほしい。
LUNA SEAは今週末、11月8日(土) 9日(日)に幕張メッセにて主催ロックフェス＜LUNATIC FEST. 2025＞を開催する。
■『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』
2026年2月25日発売
予約 https://luna-sea.lnk.to/LUNATICTOKYO2025
【DVD】
AVBD-36108 ￥6,600(税込)
≪収録内容≫
・LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG- 2025.02.23 at TOKYO DOME
LOVELESS
G.
Déjàvu
DESIRE
JESUS
gravity
RA-SE-N
VIRGIN MARY
IN FUTURE
I for You
FAKE
BELIEVE
ROSIER
HURT
NIGHTMARE
LOVE SONG
TONIGHT
WISH
FOREVER & EVER
【Blu-ray】
AVXD-36109 ￥7,700(税込)
≪収録内容≫
・LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG- 2025.02.23 at TOKYO DOME
【初回生産限定盤(SLAVE(ファンクラブ)限定盤)】
AVX1-36110 ￥16,500(税込)
☆豪華BOX仕様
☆PHOTO BOOK 1冊
☆オリジナル・レプリカパス
≪収録内容≫
・LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG- 2025.02.23 at TOKYO DOME
・“G.” Solo angle edit
RYUICHI ver.
SUGIZO ver.
INORAN ver.
J ver.
真矢ver.
・“IN FUTURE” Solo angle edit
RYUICHI ver.
SUGIZO ver.
INORAN ver.
J ver.
真矢ver.
・Behind the scenes of LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG- 2025.02.23 at TOKYO DOME
＜LUNATIC FEST. 2025＞
2025年11月8日(土)、9日(日)
幕張メッセ展示ホール9〜11
【DAY-1】 11月8日(土) ※チケット残りわずか
LUNA SEA
BRAHMAN、DIR EN GREY、GODLAND、lynch.、MY FIRST STORY
Novelbright、SIAMSOPHIA、シド、T.M.Revolution
【DAY-2】 11月9日(日) ※THANK YOU SOLD OUT!!
LUNA SEA
BUCK∞TICK、黒夢、MUCC、NEMOPHILA、凛として時雨、ROTTENGRAFFTY
UVERworld、THE YELLOW MONKEY、9mm Parabellum Bullet
※A→Z / 1→9
LUNATIC FEST. 2025特設サイト
https://lunaticfest2025.com
LUNATIC FEST. CAFÉ
【コラボレーションカフェ】
SHIBUYA TSUTAYA 7F コラボレーションカフェ
2025年10月29日（水）〜2025年11月9日（日）
■ドラムセット展示期間
2025年10月29日（水）〜2025年11月7日（金）
※11月8日（土）、9日（日）の展示はございません。
▼その他、実施内容･チケット購入方法などの詳細はこちら
https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1493.html
【コラボレーションカフェ サテライト】
梅田 蔦屋書店 LE GARAGE／大阪府
2025年10月29日（水）〜2025年11月9日（日）
※ サテライト店舗はフリーでご入場いただけます。事前の予約やチケットは必要ありません。
梅田 蔦屋書店 LE GARAGE
https://x.com/legarage_cafe
【本コラボレーションカフェに関するお問い合わせ】
https://shibuyatsutaya.tsite.jp/inquire/