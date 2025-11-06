Snow Man深澤辰哉、初めて知った母の推しメンに驚き ラウール「有名だけどね」
【モデルプレス＝2025/11/06】お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が5日、フジテレビ系「週刊ナイナイミュージック」（毎週水曜よる11時〜）にVTR出演。Snow Manの深澤辰哉の母の推しを明かした。
この日、Snow Manは同番組内の恒例企画『岡村スクープ』に登場。以前からSnow Manと交流があるという設楽がVTR出演した。
設楽は「深澤くんはノンストップ（月〜金あさ9時50分〜）も曜日レギュラーやって頂いてますし、ご飯とか買い物も行ったりして仲良くしてもらってます」と、深澤と家族ぐるみで仲が良いことを告白。設楽は「知り合いから聞いた話なんだけど」と深澤の母がSnow Manのライブで深澤のメンカラの紫色のグッズを身につけて応援していることを明かし、深澤の母が「あの子恥ずかしがって全然こっち見ないけど、すごく応援している」と言っていたと明かしたが、最後に深澤の母が「でも最後に本当はめめ（目黒蓮）推しなの」と言っていたことをタレコミした。
設楽の発言を受け、深澤が驚きを隠せない様子で「めめ推しはマジで知らない」と言うのに対してラウールは「こっちでは有名だけどね」と深澤以外のSnow Manのメンバーは深澤の母が目黒推しだと知っていたと明かした。これに目黒は「確かに思い当たる節はある」と言い、「加入したてのくらいの頃、僕の親が深澤くんのお母さんに会って『目黒くん、かっこいいね。目黒くんが家に帰ってくるってどんな気持ちなの？』って言われていた」と明かし、笑いを誘った。(modelpress編集部）
