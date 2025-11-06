公明・西田氏「高市首相は不記載議員を『内閣に入れない』と言っていた」　党首会談で発言「メモに記載ある」

公明党の西田幹事長は6日、高市首相が首相就任前の10月に斉藤代表と会談した際、不記載議員を「内閣には入れない」と発言したことを明らかにした。

西田氏は、参院本会議での代表質問で高市首相の発言を取り上げ、その後の記者会見で「党首会談の時に高市総裁からそう言われたと受け取っている」と説明した。

西田氏によると、10月に行われた自民党と公明党の党首会談の際、政治資金収支報告書に不記載があった議員について、高市首相は「内閣には入れない」と述べたという。

西田氏は党首会談に同席していて、「当時、私が持っていたメモに記載があった」としている。

高市内閣で、不記載議員の閣僚への起用はなかったが、副大臣と政務官に計7人が登用され、佐藤啓参院議員が官房副長官に就いている。

西田氏は、代表質問で取り上げた理由について「重い約束だと思ったので、どういう判断の基準なのかを問うた」と説明し、高市首相の答弁について「『適材適所』というような答弁で、判断基準には何も触れられていなかったのが不十分だ」と不満を露わにした。

また、連立離脱後、参院では初めての代表質問だったが、「特に政治とカネの問題について、党首会談の時の公明党の主張を議事録に残すために述べた」としていて、「党首会談の時にも前向きな答弁がなかったので連立が解消されたわけだが、今日も同じように（前向きな答弁が）なかったということだ」と語った。