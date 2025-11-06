FANTASTICS中島颯太、高橋恭平＆木村柾哉にアクセサリープレゼント 映画「ロマキラ」共演者とのエピソード告白
【モデルプレス＝2025/11/06】FANTASTICSの中島颯太が11月6日、都内にて⾃⾝がディレクターを務めるジュエリーブランド『QUESERA（ケセラ）』の初のPOP UP（11⽉7⽇〜9⽇）のオープン前⽇囲み取材に出演。映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）共演者とのエピソードを語った。
【写真】なにわ高橋恭平ら3連続“壁ドン”の予告
『QUESERA』はブランド⽴ち上げ当初はあえてディレクターを公表せず、1周年を機に中島がディレクターを務めていることを公表。今回の会見には、首や耳元に輝くジュエリーを着用し、華やかに登場した。
中島は出演映画『ロマンティック・キラー』の撮影中にも『QUESERA』のディレクションをしており、共演の高橋恭平（なにわ男子）と木村柾哉（INI）には『QUESERA』のアクセサリーをプレゼントしたそう。同じく共演の上白石萌歌へ渡すのは女性へのプレゼントになってしまうため控えたそうだが、「『一応、まだ着けないで』とは言っていたので、発表したら着けて頂けるのではないかな」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中島颯太、ジュエリーブランドのディレクターをしていた
◆中島颯太、共演者にジュエリープレゼント
