NOISEMAKER、Zepp Haneda公演はあらゆる軌跡が繋がる＜Sync＞
NOISEMAKERが2026年1月14日、東京・Zepp HANEDAにて自主企画シリーズ＜NOISEMANIA＞の新章となる＜NOISEMAKER presents NOISEMANIA PREMIUM “Sync”＞を開催する。
2025年のツアー＜SONIC HISTORY＞で築いた軌跡を経て、＜NOISEMANIA PREMIUM＞の名にふさわしい特別公演のテーマは＜Sync＞。数々の出会い、生み出してきた音や形、ステージとオーディエンス、過去と未来。あらゆる軌跡が交わり繋がっていく、NOISEMAKERの新たな挑戦となる。これまでの＜NOISEMANIA＞の歴史が集約される一夜であり、その瞬間すべてがシンクロすることは間違いないとのことだ。チケットは各プレイガイドにて。
■＜NOISEMAKER presents NOISEMANIA PREMIUM “Sync”＞
2026年1月14日(水) 東京・Zepp HANEDA
open18:00 / start19:00
▼チケット
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/noisemakertour/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/noisemakertour/
・イープラス：https://eplus.jp/noisemakertour/
