三川町で5日発見された野鳥1羽の死がいから鳥インフルエンザの陽性反応が確認されました。今後、国の検査機関が人への感染の可能性もある高病原性鳥インフルエンザかどうか検査することにしています。



県みどり自然課によりますと、5日午前、三川町横山の住宅の敷地内で、野生のノスリ1羽の死がいが見つかりました。県庄内総合支庁が簡易検査を行ったところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が 確認されたということです。

今後、環境省が指定する検査機関が遺伝子検査を行い、人に感染する可能性もある高病原性鳥インフルエンザが発生しているかどうか調べるということです。

高病原性鳥インフルエンザが陽性となれば、おととし（2023年）4月に飯豊町で確認されて以来になります。

県は5段階ある警戒レベルを上から2番目の4に引き上げて監視を強化し、県内の養鶏場などに注意を呼びかけています。

高病原性鳥インフルエンザは感染した鳥と濃密な接触などがあった場合以外には、人には感染しないと考えられています。県は鳥の排泄物などに触れた場合には手洗いやうがいを行うよう呼びかけています。

