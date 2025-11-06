桜田ひより、透明感あふれるオフショにファン悶絶「引き寄せられる美貌」「可愛すぎ」
女優の桜田ひよりが5日にインスタグラムを更新。主演を務めるドラマのオフショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】カメラ目線でポーズを決める桜田ひより（ほか2枚）
桜田が投稿したのは5日に放送された主演ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）第5話からのオフショット。写真には、落ち葉を拾い上げて見つめる彼女の横顔や、カメラ目線でポーズを決める様子、ドラマのポスターの前でカメラを見つめる笑顔が収められている。
彼女の近影に、ファンからは「引き寄せられる美貌」「可愛すぎ」「美しすぎて見惚れてます」などの声が相次いでいる。
■桜田ひより（さくらだ ひより）
2002年12月19日生まれ。千葉県出身。モデル、子役を経て、劇場版も製作されたドラマ『咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A』（MBS・TBS系）で初主演。以降、数々の話題作に出演。現在、佐野勇斗とダブル主演を務めるドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）が放送中。2026年には木戸大聖とダブル主演を務める映画『モブ子の恋』が公開予定。
引用：「桜田ひより」インスタグラム（@hiyori_sakurada_official）
