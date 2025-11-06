濱尾ノリタカ、佐藤緋美をMEGUMI、松田美由紀が抜擢！『MIRRORLIAR FILMS Season8』予告＆ビジュアル解禁
クリエイター育成・発掘の短編映画プロジェクト『MIRRORLIAR FILMS Season8』より、監督・松田美由紀×主演・原田美枝子×共演・佐藤緋美で贈る「カラノウツワ」の予告映像＆ビジュアル、プロデューサー・MEGUMI×主演・濱尾ノリタカで贈る「The Breath of the Blue Whale」の予告映像＆ビジュアルが解禁された。
【写真】濱尾ノリタカが主演する「The Breath of the Blue Whale」ビジュアル
2020年より始動した、伊藤主税、阿部進之介、山田孝之らがプロデュースする『MIRRORLIAR FILMS』は、メジャーとインディーズを超えた多彩なクリエイターによる短編映画制作プロジェクト。2025年のSeason7までに著名クリエイターから一般公募まで、俳優、映画監督、漫画家、ミュージシャンなどが監督した52本の短編映画を劇場公開。
加藤浩次、加藤シゲアキらが監督として参加したSeason7は、ショートショートフェスティバル＆アジア2025にてショートフィルム文化・産業・地域に著しく貢献し、未来地図形成にも繋がる作品として、映画祭から特別賞を受賞した。
岡山県を撮影地とするSeason8では、全6本の短編作品（「カラノウツワ」「The Breath of the Blue Whale」「CUT！」「愛骨」「ラの♯に恋をして」「ALI」）を上映する。
この度『Season8』より、「カラノウツワ」と「The Breath of the Blue Whale」の予告映像＆ビジュアルが解禁。
俳優をはじめ、歌手、写真家、映像作家と幅広いフィールドで才能を発揮している松田美由紀が監督・脚本・編集を務め、主演に原田美枝子、共演に佐藤緋美を迎えた『カラノウツワ』。
パチンコ店で出会った、上品な雰囲気を漂わせる65歳・文子（原田）と、24歳の男性店員・土井（佐藤）。予告映像では「誰かと手を繋ぎたくなったら、どうすればいいと思う？」という文子のセリフから始まり、年齢も境遇も正反対のように見える2人を、「寂しい」が結びつけていく様が映し出されている。2人の愛の行方はいかに――。
ビジュアルは、「あなただけが光ってみえた」というコピーと共に、文子と土井の横顔などを配置している。
タレント、俳優、実業家、ドラマのプロデューサーなど多彩な顔を持ち、今年5月にはカンヌ国際映画祭の会期中に日本映画の魅力を世界に発信する「JAPAN NIGHT」を開催し大盛況となるなど目覚ましい活躍を見せる、岡山県倉敷市出身のMEGUMI。そんなMEGUMIがプロデューサーとして参加し、映像作家／アートディレクターコマーシャルフィルム、ミュージッククリップ、インスタレーションなどで独創的な世界観を披露し「誰も見たことのない絵が撮れる」とMEGUMIに絶賛された佐渡恵理が監督を務め、主演に濱尾ノリタカを迎えた『The Breath of the Blue Whale』。
舞台は、声を発さずとも、脳内で会話ができてしまう時代。予告映像には、無表情で機械的に淡々とデータを処分する仕事をこなしていくマリ（NANAMI KEYES）が、マッチングAIサービスで男性・シン（濱尾）と出会い、やりとりする様子が。AIが弾き出した例文で会話をしていたマリだが、シンの「感じたことを、伝えてくれませんか？」という問いにマリの心は動かされる。マリは自分の言葉で気持ちを伝えることができるのか…。
ビジュアルは、「あなたの声をきかせて？」というコピーと共に、マリとシンが水辺を背景に向き合うシーンのほか、仕事中のマリ、マリに問いかけるシンの姿を収めている。
『MIRRORLIAR FILMS Season8』は、10〜11月に岡山県で先行上映、2026年1月16日より2週間限定劇場公開。
