京都の伏見稲荷大社は年間を通じて観光客でごった返す/Paul Miller/AFP/Getty Images

（CNN）歴史ある街に旅行者がひしめき合い、ビーチはタオルやパラソルですき間なく覆われ、酔っぱらった観光客が騒ぎを起こして逮捕される。

オーバーツーリズムに悩む欧州の都市ではよくある光景だ。バルセロナでもベネチアでも近年、押しかける観光客の悪影響にうんざりした住民らが抗議デモを展開してきた。

同じことがアジアでも起き始めている。「（インドネシア中南部の）バリ島は間違いなくその一例」と語るのは、マレーシアの首都クアラルンプールを拠点に旅行や消費者の動向を分析するアナリスト、ゲイリー・バウワーマン氏だ。「日本の京都もそうだろう。さらに（タイ南部の）プーケット島が挙げられるかもしれない」と述べた。

米国人旅行者のシャノン・クラーク氏は最近、姉妹2人で日本を訪れた。「京都は混雑ぶりが飛び抜けていた。今回の旅で、好みではなかった訪問先のトップだ」と振り返る。

市内の名所、伏見稲荷大社に行った日は、混雑を避けようと朝5時に起きた。「上り道はごく少数の人しか見かけなかったが、下り道では観光客が殺到していた」

京都ではその後も、歩道や市場で人混みをかき分けているうちに時間が過ぎた。

「聖地や史跡はどこも、着物と草履（ぞうり）を身に着け、インスタグラム用の写真を撮る外国人旅行者に占領されていた」という。

増加する旅行者

バウワーマン氏によれば、この問題にはいくつかの要因がある。コロナ後のリベンジ需要に加え、格安に飛べるアジアの目的地が増え続けていること、世界一人口の多いインドや二番手の中国など多くの国で、旅行したがる中間所得層が拡大していること、各国の観光当局が魅力的な誘致キャンペーンを展開していることなどが挙げられる。

同時に、各地で国内旅行者の数も増えている。

「ランプから解き放たれた魔人と同じ。元には戻せない」と、バウワーマン氏は指摘する。

太平洋アジア観光協会（PATA）によると、アジアの旅行業界はコロナで停滞した後、目覚ましい回復を遂げた。今年上半期の中間発表では中国や日本、韓国を含む北東アジアがトップに立ち、20パーセントの成長を記録。かつては観光コースから外れていたモンゴルのような旅行先も、訪れる人が増えている。

これから旅行シーズンを迎える東南アジアをみると、特にベトナムの急成長が目立つ。国連世界観光機関（UNWTO）によれば、今年上半期に外国人旅行者は21パーセント増加した。

同国にあるユネスコ（国連教育科学文化機関）世界遺産のうち、2カ所で混雑が激しくなってきた。景色の良い北東部のハロン湾ではクルーズが人気を集め、中部の古都ホイアンでは狭い路地に観光客があふれ返っている。

「ユネスコに登録されると、だれもがそこへ行きたがる」と、バウワーマン氏は言う。「ベトナムではインバウンドのほか、国内旅行も非常に盛んだ。同国の人口は１億人あまり。観光地に多くの旅行者が集中する」

一方タイ政府の統計によると、同国ではこの１年で外国からの旅行者が約6パーセント減少した。ただ、国内の有名観光地をみても人が減る気配は全く感じられない。

プーケット当局は最近、交通渋滞や水不足など島が直面する問題の一部に対応する計画を発表した。島ではほかにも、ごみ処理や大麻使用などが問題になっている。タイでは2022年に大麻が合法化されてから、観光地を中心に次々と販売店やカフェが登場した。

プーケット島を訪れる旅行者の多くは、近くの島を日帰りで訪れる。ピピ諸島のマヤ湾は、米俳優レオナルド・ディカプリオ主演の映画「ザ・ビーチ」の舞台として有名になった。きれいな海と三日月形のビーチは、今も同作品のファンを引きつけている。

今年タイを訪れた米国人のガビ・ヒメネス氏は、ピピ諸島をめぐるボートツアーに参加した。

「同時に同じツアーをやっていたボートが100隻以上あったと思う。マヤ湾に寄るのは10分間の予定だったが、混雑の中を海岸まで行って戻るだけで1時間以上かかった」と話す。

バックパッカー向けの東南アジア旅行誌などの編集を手がけるニッキ・スコット氏は、オーバーツーリズムの主な弊害として（1）建設工事で環境が破壊される（2）観光客が多すぎ、自然や資源に悪影響が及ぶ（3）観光需要に応じようとする結果、地元の文化が消滅する――の3点を挙げた。

「残念ながら、アジアにはさまざまな面でオーバーツーリズムの影響を受けている場所がたくさんある」と、スコット氏は言う。

「（東南アジアで）最大の危険にさらされている場所は島やビーチだ」

スコット氏もバウワーマン氏と同じく、最も目立つ例としてバリ島を挙げた。

「プラスチック汚染から水不足、ひどい交通渋滞まで、オーバーツーリズムでバリ島が受けている打撃は最大級だ」

「最近では数十年に一度の水害に見舞われた。オーバーツーリズムがもたらした環境問題が原因の一部だとする声が多い。水田をつぶして、新たなホテルや貸別荘を建てるためにコンクリートで固めたことにより排水に大きな支障をきたし、洪水を悪化させている」という。

東南アジアはコロナ後の観光ブームよりずっと前から、観光関連の環境問題を抱えてきた。

人気があるせいで悪影響をこうむることになったもうひとつの島が、フィリピン中部のボラカイ島だ。当局は18年に6カ月間、観光客の立ち入りを禁止した。

観光業界を改革し、観光客が集中していたプカビーチのような名所に回復の時間を与えるためだ。島はコロナ禍でも２年間、閉鎖された。

フィリピン政府はさらに、ボラカイを訪れる観光客の数に上限を設け、観光保護策を強化し、無許可の宿泊施設を非合法化した。島のダイビングショップ「ニュー・ウェーブ・ダイバーズ」は今年、政府の対策が功を奏しているとの見方を示した。観光客が減り、はるかにきれいな海でダイビングやシュノーケリング、水泳を楽しめるようになったという。

タイも数年前から、マヤ湾で同様の対策を試みてきた。海中と海岸の生態系を回復させるために、国立公園当局が4年間にわたって観光客の立ち入りを禁止し、現在も毎年2カ月間（通常8月と9月）は閉鎖している。

それでもなお、人数制限を維持することは難しく、掲示されたルールを無視する観光客も後を絶たない。

住民の生活を圧迫

K-POPブームに沸く韓国の首都ソウルをはじめ、アジアの主要都市には多くの観光客が流れ込むが、ほとんどの都市にはその人数を受け入れるだけのインフラがあり、影響は比較的小規模にとどまっている。

だが京都はその範疇（はんちゅう）にない。市当局者によると、昨年は国内外から計5600万人以上の観光客が押し寄せた。

その結果、旅行者体験の満足度が下がるだけでなく、地元住民の生活にも悪影響が及んでいる。京都市の人口は約150万人。特に市中心部の狭い道路や路地が観光客でふさがれたり、通勤通学に使う電車やバスが過密状態になったりすることに、住民らはいら立ちを感じている。

読売新聞が実施した意識調査では、京都の住民のうち約90パーセントがオーバーツーリズムの悪影響を指摘した。混雑以外で最も大きかった苦情のひとつが、外国人観光客の無礼な行動だ。外国人観光客は京都を古くて由緒正しく、非常に精神性の高い街としてではなく、まるでテーマパークととらえているように見える。

北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院の石黒侑介准教授によれば、日本には昔から保守的な国民性があり、3人に1人が外国人観光客という状況ではバランスを見失って混乱した感覚に陥る。

日本の観光政策や観光業界は従来、来訪者を増やすことに集中してきたため、今は「検討中」の段階にあり、何もせずに立ち往生しているのが現実だと、石黒氏は指摘する。

同氏によると、当局はこれまでに観光客の行動を監視するカメラや、経済的インセンティブの抑制を目的とする宿泊税を導入してきた。しかしどちらも、京都やほかの観光地が直面するオーバーツーリズムの根本解決にはつながっていない。

同氏は唯一の有効な手段として、観光客の流れをコントロールするために物理的な障壁を設け、人数を制限する対策を挙げた。ただし、これが可能なのは岐阜県の白川郷や北海道の美瑛町など、地方にあって利害関係が比較的単純な地区に限られる。京都のような都市では、ホテルのオーナーや民泊仲介大手Airbnb（エアビーアンドビー）のホストが毎日空室を埋めようとするため、こうした対策が成立しないという。

とはいえ、京都も努力している。芸妓（げいこ）や舞妓（まいこ）が写真を撮ろうとする外国人に追いかけられ困っているとの訴えを受け、同市は昨年、観光客が祇園の私道に入ることを禁止した。違反者は最大１万円の罰金を科される可能性がある。

経済と生活のバランスに悩む

アジアのオーバーツーリズムに関する近年の報道からは、観光客の増加とともに問題行動も増えていることがうかがえる。

バウワーマン氏はバリ島を例に挙げた。非常に宗教色の強い島であるにもかかわらず、観光客が寺院でヌード撮影をしたり、上半身裸でヘルメットも着けずにオートバイを乗り回したりして、住民から強い反感を買っている。

観光が生み出す経済成長と住民生活のバランスに悩む状況は、アジアの各地で起きていることの縮図だ。

アジア各国の政府は観光を経済成長の柱と位置づけてきた。そのうえ、問題に取り組もうとする意志の力が欠けているケースも多いと、バウワーマン氏は考える。

「法律や規制を設けることはできても、それを執行するのは極めて難しい。どんな国も、観光客を投獄するような国だと思われたくはない」

では旅先で人混みを避けるにはどうしたらいいか。人気のある国にも、旅行者でごった返していない、実は簡単に行ける場所がたくさんある。

スコット氏は「人気の観光地でも、定番のルートから外れてみるだけですぐに穴場が見つかる」とアドバイスする。

「人混みの後をついて行ったり、インフルエンサーの勧めに従ったりするのでなく、自分なりの方向に踏み出してそこにあるものを見よう。目立たないスポットを発見するには、現地の人々と話すのも絶好の手段だ。予定外の寄り道が、旅のハイライトになるのはよくあることだ」