¡¡Æîº»ÎÉ¤È½Ð¸ý²Æ´õ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡ã¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡ä¡Ù¤è¤ê¡¢Æî¡¢½Ð¸ý¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤Îºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç½¸·ë¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÏÄ¤ó¤ÀÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ21ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÇÈÌÚÆ¼¤Ë¤è¤ë¡¢Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤ËÊë¤é¤¹ËÑ½¨Èþ¤ÈÈþÎ®¹È¤¿¤Á¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÄ®¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡½¡½¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø±î³ÚÄ®¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Î»ù»³Î´¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¤¦¤Ã¶þ¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëËÑ½¨ÈþÌò¤Ë¤ÏÆîº»ÎÉ¡£¤â¤¦1¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢Î¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼Ò¸òÅª¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹ÈÌò¤ò½Ð¸ý²Æ´õ¤¬±é¤¸¤ë¡£ËÑ½¨Èþ¤äÈþÎ®¹È¤È¶¦¤Ë¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ëÆÇÀå¥¥ã¥é¤Î´ä·¨¿¿»ÒÌò¤ËµÈÅÄÈþ·î´î¡£¤½¤Î¤Û¤«±©Â¼¿ÎÀ®¡¢¶â»ÒÂçÃÏ¡¢¹õºêßêÂå¤Ê¤É¡¢½Ü¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×VisionÉôÌç¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×Nippon Cinema NowÉôÌç¤Ë¸ø¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
¡¡¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¤¢¤ëÆüËÑ½¨Èþ¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼º´Æ£¡Ê¶â»Ò¡Ë¤Î²È¤Ç¡ß¡ß¡ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÇÌ¡²è¤Ë¾Ü¤·¤¤ÆÇÀå¥¥ã¥é¡¦´ä·¨¿¿»Ò¡ÊµÈÅÄ¡Ë¡¢´ä·¨¤Î¸åÇÚ¤ÇÌ¡²è¥ª¥¿¥¯¤ÎÆ£ÌÚ´Á¡Ê±©Â¼¡Ë¤é¤òÃç´Ö¤Ë°ú¤Æþ¤ì¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¡£¡ß¡ß¡ß¤ÎºÏÇÝ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëËÑ½¨Èþ¡¢ÈþÎ®¹È¡¢´ä·¨¤Î3¿Í¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Îºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç½¸·ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀÄ½Õ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤Ä¥é¥Õ¤Ç¥ª¥Õ¥Ó¡¼¥È¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ËÑ½¨Èþ¡¢ÈþÎ®¹È¡¢´ä·¨¤¬³Ø¹»¤Î²°¾å¤Ë¿Ø¼è¤ê°ìÚ¼Àé¶â¤ò¤â¤¯¤í¤à¥·¡¼¥ó¤Î¤Û¤«¡¢²Ê³ØÉô¤ÎÏÓ¤òÇã¤ï¤ìÆ±¹¥²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿´ä·¨¤Î¸åÇÚ¡¦Æ£ÌÚ¡¢ËÑ½¨Èþ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥é¥Ã¥×Ãç´Ö¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡Ê¹õºê¡Ë¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×·ëÀ®¤ÎÈ¯Ã¼¤Ç¡¢½¨Èþ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ëº´Æ£¤Î»Ñ¤â¡£¤½¤ì¤¾¤ìÝµ¶þ¤·¤¿»×¤¤¤òÊú¤¨¡¢ÏÄ¤ó¤ÀÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡ã¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡ä¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
