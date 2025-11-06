½éÂÐ·è¡ª»²À¯¡¦¿ÀÃ«»áVS¹â»Ô¼óÁê¡Ä¾ÇÅÀ¤Î³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤òÄÉµÚ¡¢Î©·û¡¦±öÂ¼µÄ°÷¤Ï½÷À¼óÁê¤Ë´üÂÔ´¶¤âÀ¯ºö¤¿¤À¤¹
¹â»Ô¼óÁê¤¬±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÀè¤Ë¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡§
»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÅÞ¤òÂåÉ½¤·¤ÆËÜ²ñµÄ¾ì¤Ç¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ä½é¤á¤Æ¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£
¤È¤â¤ËÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò¿®¾ò¤È¤·¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤«¤é¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡£
»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡§
º£¡¢¹ñÌ±¤¬ºï¸º¤¹¤Ù¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏµÄ°÷¤ÎÄê¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¿ô¤È²æ¡¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ø¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä3ÆüÌÜ¡£
½é¤á¤ÆËÜ²ñµÄ¤ÇÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¦»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤ÏÅÞ¤¬·Ç¤²¤ëÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÀ¯ºö¤ò½ä¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤òÄÉµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡§
³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È·ÐºÑ¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤«¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±¤Î½êÆÀ¤äÀ¸³è¤Ï¸þ¾å¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍÞÀ©Åª¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¿Í¼êÉÔÂ¤Î¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¿Íºà¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¤äÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¾å¸Â¿ô¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¿ÌîÅÞ¤ÎÏÀÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦±öÂ¼µÄ°÷¡§
·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤ä½÷À¤¬¤³¤ÎÀè¤ÎÊÑ²½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤È¤Ï¡ÊÀ¯¼£Åª¡Ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±¤¸½÷À¤À¤«¤é¤³¤½¶¦Í¤Ç¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ë´üÂÔ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦±öÂ¼Ê¸²ÆµÄ°÷¡£
¡È¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡É¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ä½÷À³ÕÎ½¤¬2¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¶¯¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁí¹çÅª¤Ê¹ñÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¾ðÊóÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»½ÑÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍºàÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÀ³Î¤Ê·è°Õ¤Î¤â¤È¡¢Äü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³ÕÎ½¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤ÎÉÛ¿Ø¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Î½÷À¤Ï2¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÒ»³Âç¿Ã¡¢¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¡¢»ä¤âÆþ¤ì¤ë¤È3Ì¾¡£»Ë¾å½é¤Î½÷ÀºâÌ³Âç¿Ã¡ÊÊÒ»³»á¡Ë¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¼óÁê¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤â¹¹Ç¯´ü¤Î»þ¤ËÂçÊÑ¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍý²ò¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÇµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤¿Åö»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÃËÀµÄ°÷¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤êÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å4»þ²á¤®¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂåÉ½¡£
¹â»ÔÆâ³ÕÈ¯Â¤Ç¸½¶âµëÉÕ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤³¤È¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµÚ¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦»³ËÜÂåÉ½¡§
²¿¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¸½¶âµëÉÕ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ÁíÍý¤Ï½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Áá´ü¤ËµëÉÕ¤Ä¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯¸À¡£´íµ¡´¶¤â¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â¤Ê¤¤¡¢¼Â¼Á¤Î¶õ¼ê·Á¡£¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤È°ìÎ§¸½¶âµëÉÕ¡¢¤³¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤ÈÁá´ü¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¡¢³Î¼Â¤Ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¤è¡£
»³ËÜ»á¤Î¼Áµ¿¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¤³¤ÎÉ½¾ð¡£
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤È¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤âÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÇÓ½ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¸¡Æ¤²ÝÂê¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿ÅÙ¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Ã×¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¤«¤é¤ÏÏÀÀï¤ÎÉñÂæ¤òÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë°Ü¤·¤Þ¤¹¡£