≠ME、日テレ初の地上波冠番組『≠MEのDO YOU ノイミー？』11.20放送開始！
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー、通称ノイミー）の、日テレ初の地上波冠番組『≠MEの DO YOU ノイミー？』が、11月20日より毎週木曜24時59分に放送されることが決定。メンバーの蟹沢萌子がコメントを寄せた。
【写真】≠ME・蟹沢萌子、「この番組で十二回り成長できるよう、メンバー一丸となって頑張ります」と意気込みを
10th両A面シングル「モブノデレラ／神様の言うとーり！」の「モブノデレラ」のYouTubeで公開されたMVがグループ初の1000万再生を達成。6月から始まった≠ME 全国ツアー2025「We want to find “カフェ樂園”」は、7月に国立代々木競技場 第一体育館でファイナルを迎えるも、9月にLaLa arena TOKYO‐BAYでの追加公演が開催されるなど大盛況のうちに幕を閉じた。そんな今勢いが止まらない≠MEによる、日テレ初の地上波冠番組の放送が決定。
「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という想いがグループ名に込められ結成された≠MEが、さまざまな界隈に「ハマってもらおう！」とありとあらゆることに挑戦。「私たちのこと、知っていますか？」と胸を張って言えるくらいの高みを目指して奮闘する番組だ。
番組MCは、吉村崇（平成ノブシコブシ）へ現在打診中だという。
メンバーの蟹沢萌子は「≠MEの地上波冠バラエティー番組がスタートします！ 素敵な機会をいただき感謝の気持ちでいっぱいです。結成7周年を目前に世界中で愛されるグループになるため、そしてたくさんの方を笑顔にするために、この番組で十二回り成長できるよう、メンバー一丸となって頑張ります。この番組を通して初めて知ってくださる皆さんも、いつも応援してくださる皆さんも、是非≠MEに“ハマって”ください！」と言葉を寄せている。
『≠MEのDO YOU ノイミー？』は、日本テレビ（関東ローカル）にて11月20日より毎週木曜24時59分放送（全8回）。
