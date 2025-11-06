王林、ミニ丈コーデで美スタイル開放 デニムパンツでも魅了
タレントの王林が5日にインスタグラムを更新。美スタイル際立つショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】王林、水着姿が「スタイル抜群」 開放的な姿で夏を満喫（6枚）
1月には「お正月は海外にも行けたよ 仲間にいれてくれてビーチバレーもしてrefreshできたよ 現地でいっぱい友達つくるのがすき」とつづり、ビーチでの水着姿などを投稿。圧倒的な美しさが話題を呼んだ王林。
今回は「1105 いいりんごの日といい推しの日 ってことは王林の日？」と、リンゴが印象的なショットを複数枚投稿。ミニ丈トップス×デニムパンツに、黒いリンゴのストラップをあわせた姿も見せた。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
王林は、1998年4月8日生まれの青森県出身。小学3年生から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。現在は、タレント、モデル、女優、アパレルプロデュースなど、幅広く活躍している。
引用：「王林」インスタグラム（@ourin_ringoooo）
