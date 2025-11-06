“軽トラ女子”グラドル27歳・三田悠貴、タイトなトップス姿が「スタイル抜群」 車内で魅力全開
グラビアアイドルの三田悠貴が、6日までにエックスを更新。抜群のスタイルが際立つショットを披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを公開している三田。今回の投稿では「寒すぎるっね」と、車内での様子を投稿。タイトなトップスを着用しており、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が寄せられた。
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでおり、8月29日にはDVD『ミルキーグラマー』を発売している。
引用：「三田悠貴」インスタグラム（@mitachan_y）、エックス（@mitachan_y）
