「女学生みたいで可愛い」元フジテレビ・内田恭子アナ、ショートカットへのイメチェンが話題
元フジテレビで現在はフリーアナウンサーとして活躍する内田恭子が、6日までにインスタグラムを更新。ショートカットにイメチェンした姿に反響が集まっている。
【写真】ショートカットでさらにキュートになった内田恭子アナ
中学生の息子2人の子育てと仕事を両立しながら、インスタグラムでは自然体な姿を届けている内田アナ。今回の投稿では「安定のおまかせカット」とつづり、ショートカットになった近影を公開。スッキリとした印象に激変し、カメラに向けた笑顔もまぶしい。
コメント欄ではファンから「カワイイ」「女学生みたいで可愛い」など、絶賛の声が集まっている。
■内田 恭子（うちだ きょうこ）
1976年6月9日生まれ。1999年に慶應義塾大学商学部卒業。フジテレビ退社後はフリーアナウンサー、タレントとして活躍。国際基準であるマインドフルネストレーナーの資格を持つ。
引用：「内田恭子」インスタグラム（@kyoko.uchida.official）
