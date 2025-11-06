榎木淳弥×内田雄馬の対談、虎杖悠仁＆伏黒恵の映像到着 劇場版『呪術廻戦』「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」あす公開
あす11月7日公開の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』より、虎杖悠仁役・榎木淳弥と伏黒恵役・内田雄馬のスペシャル対談インタビューが到着。併せて、キャラクター特別映像の第4弾「虎杖悠仁」第5弾「伏黒恵」も解禁された。
【動画】虎杖悠仁（CV・榎木淳弥）、伏黒恵（CV・内田雄馬）のキャラクター特別映像
集英社「週刊少年ジャンプ」にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破する人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々著）。2020年10月から2021年3月までテレビアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』（2021）は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。テレビアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。
今年5月に公開された『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』の後、現在『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が大ヒット上映中。この後『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より全国公開され、さらにテレビアニメ第3期「死滅回游 前編」が、2026年1月より放送開始することが決定。ますます盛り上がりをみせている。
そしてこのたび、虎杖悠仁役・榎木淳弥×伏黒恵役・内田雄馬よりコメントが到着。
さらに、第1弾から第3弾まで公開されている「渋谷事変」と「死滅回游」での活躍シーンを切り取ったキャラクター特別映像の第4弾・第5弾も公開。
第4弾は主人公・虎杖悠仁。「渋谷事変」で過酷な運命に絶望するも戦い続ける虎杖が、死力を尽くした“黒閃”を繰り出す様子が切り取られている。第5弾は虎杖悠仁の同級生であり十種影法術を操る伏黒恵。「渋谷事変」で魅せた虎杖との共闘や式神“八握剣異戒神将魔虚羅”の召喚など、伏黒の呪術師としての、壮絶な戦いの瞬間を切り取った映像となっている。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、11月7日全国公開。
榎木淳弥×内田雄馬のスペシャル対談インタビューは以下の通り。
＜榎木淳弥×内田雄馬 スペシャル対談インタビュー＞
――11月7日に『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が公開となります。公開決定の一報を聞いた時はどのようなお気持ちでしたか？
榎木：ついに本格的に出番がある劇場版だ！と思いました。今まであまりなかったので、、
内田：確かにそうだね。
榎木：ついにスクリーンで見れるんだ！と。ちょっとだけ出てはいたんですけど、今回は舞台挨拶も出させていただけるみたいなので笑
内田：でも『呪術廻戦 0』の舞台挨拶で箱から出てましたよ。笑
榎木：今回は袖から出て行きたいなと思っています笑
――虎杖と伏黒の関係性の変化はどのように感じていますでしょうか？
榎木：「渋谷事変」での虎杖と伏黒の絡みは粟坂二良との戦いだけ？
内田：あべこべのね！ 個人的には関係性が変化するのはこの後だと思っていますけど、「渋谷事変」を経てより深く描かれるというか。
榎木：「渋谷事変」での戦いではこの二人気が合うなっていうところぐらいまでしか描かれていないですが、コンビで戦うのもなかなかないので、こういうチームワークが新鮮だなという感触はありました。
内田：あれだけ連携できるというのはやっぱり信頼感があるからなのかなと思います。
※フルバージョンは公式サイトにて
