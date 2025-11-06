来年3月の石川知事選挙に向けて自民党県連がひとつの方針を決定しました。6日の役員会で、現職の馳浩氏を推薦することで一致しました。



石川知事選をめぐっては、現職の馳浩氏と前金沢市長の山野之義氏が出馬を表明していて、それぞれが各政党に推薦を要請しています。



自民党石川県連では、地域支部の意見を聞き、対応を検討してきましたが、6日の役員会では、地域支部の意見が総じて現職の推薦に異論がなかったとし、馳浩氏を推薦することで一致しました。

前回の石川県知事選挙では保守分裂となり、支持を2人に出した自民党県連。



今回は、地域支部から1人に絞ってほしいという声が上がったといいます。



自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「地域の意見交換会の中で、それで大変組織として苦労したと、間違っても今回は2人推薦とか支持とか、そういうことはやめてほしいという意見もかなりありました。その中で、今回1人だけにしましょうは、共通の合意でありまして、二者択一で、地域の意見も鑑みて、異論なく現職の馳さんを推薦することに決定した」

前回、能登の多くの県議が馳氏の対立候補を支援しましたが、今回の決定について…



自民党石川県連(輪島市選出)・宮下 正博 県議：

「一番やっぱり、それは復旧復興に頑張っている姿が、見られたからだと思います。組織の一員でありますし、皆さんが組織の党人でありますから、そこはやっぱりしっかり団結をしていくと思います」



自民党石川県連は、8日に総務会を開いて正式決定しますが、幹部が意識するのが他党との連携です。



自民党石川県連・福村 章 最高顧問：

「公明党さんは当然のこととして、他のところにも知事は県民党と言っていますけどね。広く政党を超えてですね、石川県のためにご協力をお願いしていきたい」



ただ、公明党石川県本部は、選挙協力について連立解消の影響を示唆しています。

公明党石川県本部・谷内 律夫 代表：

「(影響が)ないといったらうそになりますね。それなりに影響はあると思っている。われわれの支持者の方々がどのように捉えているのか、その辺をしっかり見ていかなくてはいけない。最終的には、現職と新人の両方の今後の県政政策を見ていきたい」



一方、連立を組んだ日本維新の会。



馳氏が顧問を務めていますが、石川維新の会では、山野氏を推す声が一定数あるとしています。



石川維新の会・小林 誠 幹事長：

「馳知事、山野氏から、今後4年間のこの県政課題をどう解決していくかということを、しっかりと見極めながら、どの方が維新の考えに寄り添うビジョンがあるか、維新としては独自の判断を、これからもしていきたい」



一方、野党の立憲、国民は県連内の意見を集約中です。



立憲民主党石川県連・近藤 和也 代表：

「自民党が出したものなので、私たちが決めるものではないので、しっかり議論して決めていきたい」



各党の知事選対応は、早ければ月内、年内にも決定する見通しです。