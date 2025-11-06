10月投開票が行われた鶴岡市長選挙を巡り、市役所職員が選挙運動を行った疑いがあるとして、落選した皆川治前市長の支援者が検討していた刑事告発を見送ったことがわかりました。



10月5日に投開票が行われた鶴岡市長選挙は、当時・現職の皆川治さんと元県議会議員の佐藤聡さん、そしてもう1人の新人による三つどもえの戦いとなり、佐藤さんが初当選を果たしました。

選挙をめぐり、皆川さんは市長退任前に記者会見を開き、現役の市役所職員が「投票の呼びかけ」など公職選挙法で禁止されている選挙運動を行った疑いがあると指摘していました。

その上で、支援者が市職員2人を刑事告発する方針を示していましたが、皆川さんは6日、YBCの取材に対し、「支援者による告発に向けた動きはない」と述べ、支援者が刑事告発を見送ったことを明らかにしました。一方、「市役所職員を告発するかどうかは市のトップによる判断であり、いまの市長に市として調査することを文書で引き継いだ」と話しています。

鶴岡市の佐藤聡市長は4日の定例会見で、一連の「刑事告発」を巡る動きについて「市としては慎重に対応していく」との考えを示しました。



佐藤聡鶴岡市長「告発を見送るという報道がされているのは承知しているが皆川氏のSNSではまだ告発するということが書かれていることで対応をまず見ながら市としても慎重に対応していきたい。Q現時点で調査で動いてはいないそうです」



鶴岡市は、皆川さんの主張に関する市職員などへの調査は行っていないとしています。

