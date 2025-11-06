韓豚自助金管理委員会などによると、2日の韓国とシンガポールの首脳会談を契機に済州（チェジュ）産豚肉のシンガポール向け輸出が正式に合意した。シンガポールはこれまで韓国産豚肉の場合、スパムなど熱処理された加工食品に限り輸入を認めてきた。

シンガポールは衛生・検疫基準が世界で最も厳格な市場のひとつだ。豚肉など畜産物の場合、国際獣疫事務局（WOAH）の口蹄疫清浄地域認証を要求している。済州道は5月に韓国で初めてこの認証を確保し、今回の輸出の決定的契機を設けた。韓豚自助金管理委員会関係者は「検疫基準が厳しいシンガポールへの輸出の道が開かれたのは、『Kポーク』韓豚の安定性と品質が世界的基準をクリアしたことを意味する。内需中心だった韓豚産業が輸出型産業に体質を改善する分水嶺になるかもしれない」と話した。

畜産業界は今回のシンガポールへの輸出を韓国食品人気と連係して韓豚の海外進出を拡大する機会とみている。ドラマや映画のような韓国コンテンツ人気と合わせてサムギョプサルなども韓国食品の代表商品として注目されている。韓国産豚肉は新鮮度と安全性などで強みがある。全国の畜産業界はこれまで生産履歴管理と衛生認証体系を拡大しており、温度・湿度・給餌を自動調節するスマート畜産設備の普及も増やした。

韓豚自助金管理委員会も3月に「Kポーク輸出拡大推進団」を発足させた。生産者、政府、流通会社、輸出業者をつなぐ官民協力を通じて輸出対象国の消費者の認識を向上させ、海外流通網協力を拡大することが主目的だ。大韓韓豚協会のイ・ギホン会長は「今回のシンガポールへの輸出はこれまで蓄積された韓豚の品質管理と検疫の努力が国際的に認められた結果。韓豚はいまや国家ブランドのKポークとして生まれ変わりアジア市場を超え輸出多角化を通じて世界へ進出するだろう」と話した。