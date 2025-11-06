アニメ『ダンダダン』×アイナ・ジ・エンド、完全描き下ろしのスペシャルコラボグッズ登場
テレビアニメ『ダンダダン』と、オープニングテーマ「革命道中」を担当したアイナ・ジ・エンドによるスペシャルコラボレーショングッズの販売が決定した。
【ライブ写真多数】さまざまな表情を見せるアイナ・ジ・エンド 全国ツアー『革命道中』Zepp DiverCity公演より
「革命道中」は、同作の第2期オープニングテーマとして起用され、アニメの人気とともに国内外の各種ランキングを席巻。アニメ放送終了後もその熱は冷めることなく、アイナ・ジ・エンドの代表曲として高く支持されている。
今回のグッズは、アニメーション制作を手がけたサイエンスSARUによる完全描き下ろし。モモやオカルンと並び、アニメの世界に入り込んだアイナ・ジ・エンドの姿が描かれている。
ラインナップは、Tシャツ2型、トートバッグ、アクリルキーリング、ステッカーセット、クリアファイルセットの全6種。いずれもスペシャルコラボにふさわしいビジュアルを活かしたデザインとなっている。
グッズは、7日午後6時よりECサイトで販売開始。さらに、12月20日に開催されるワンマンライブ『nukariari』の会場でも販売が予定されている。
