“ゆうこす”こと菅本裕子、即入院の経緯を報告「やばいよね...」
タレントで“ゆうこす”こと菅本裕子（31）が6日、自身のXを更新。即入院した経緯を説明した。
【写真】「浮腫みってやばいよね…」“ゆうこす”入院生活のショット
投稿で「約3キロの子供がお腹から出てきたのに、出産後1キロも減らないし、息も苦しくて退院後に循環器内科行ったら即大学病院に入院だったんだよね」と報告。「利尿剤を打つ生活になり、朝昼晩大盛りごはん+お菓子も食べながら、5日間で10キロ落ちて！なんと、水分で10キロでした」と経緯を説明し、「浮腫みってやばいよね...」と振り返った。
続けての投稿で「産前53キロ→産後80キロ→入院して5日で10キロ減（水分）→筋トレ&食事で半年で10キロ減」と報告。「目標まであともう踏ん張り 筋力キープのまま、徐脂肪頑張る！」と意気込みをつづった。
菅本は2025年2月、妊娠して20キロ増加したことを報告。3月に第1子男児出産を報告し、6月には「産後80キロまで増えたけど、今63キロまで減った！！」「BMIも肥満から標準数値になった」などと報告していた。
【写真】「浮腫みってやばいよね…」“ゆうこす”入院生活のショット
投稿で「約3キロの子供がお腹から出てきたのに、出産後1キロも減らないし、息も苦しくて退院後に循環器内科行ったら即大学病院に入院だったんだよね」と報告。「利尿剤を打つ生活になり、朝昼晩大盛りごはん+お菓子も食べながら、5日間で10キロ落ちて！なんと、水分で10キロでした」と経緯を説明し、「浮腫みってやばいよね...」と振り返った。
菅本は2025年2月、妊娠して20キロ増加したことを報告。3月に第1子男児出産を報告し、6月には「産後80キロまで増えたけど、今63キロまで減った！！」「BMIも肥満から標準数値になった」などと報告していた。