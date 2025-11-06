10月1か月間の山形県内のクマの目撃件数はおよそ750件で、去年1年間の2倍以上となるなど異常ペースで出没が続いています。通常、クマはまもなく冬眠期間を迎えますが、専門家は12月以降もクマが街中に出没する可能性があると指摘しています。



県によりますと、10月1か月の県内のクマの目撃件数は748件で、1か月間の目撃件数としては過去最多を記録しました。

去年10月の目撃件数は5件だったため、ことしは去年のおよそ150倍にも上っています。

また、去年1年間の目撃件数は348件で、10月だけで去年1年間の2倍以上の件数という異常事態となっています。

クマの生態に詳しい岩手大学農学部の山内貴義准教授は、異常ペースとなっているクマの出没について、餌の不足などが関連していると言います。





岩手大学 山内貴義准教授「基本的には9月以降はほとんど里には下りてこなくて、11月・12月は山の上にいて冬眠に備えてドングリやブナの実を食べるので、通常はほとんど下りてくることはない。ことしのようにドングリの成りが悪くてブナも大凶作という年は、秋に大量に出没することがある」ことしは街中の学校や住宅の敷地内など市街地でこれまで確認されることが少なかった場所でのクマの目撃が相次いでいます。10月29日には、南陽市の赤湯小学校の敷地内にクマが出没し、玄関のガラスを壊す被害が発生しました。市街地での出没が増えた要因として山内さんは人に慣れている個体が多くなってきていると指摘します。岩手大学農学部 山内貴義准教授「そこに行けばおいしいものがあると小さい頃から学習してしまって成功体験になって、人間の数が少なくなっているので、人間の野生動物に対する抑止力も弱まっているため、人間はあまり怖くないと学習し、クマ自体も成長していくので行動がエスカレートしている」長年クマの捕獲を行っている猟友会のメンバーも近年のクマの生態の変化を感じています。山形県猟友会 悪七美男 副会長「いまのクマは山奥に捕獲に行かなくても街の方に来る。人が来ると昔は逃げて行ったけどいまは人に向かってくる」山形県猟友会遠藤春男 副会長「山で昼寝をすることができない時代になった。秋田の人を襲うクマがもう山形県にも入ってきている」11月1日には南陽市の職員がクマに襲われ大けがをするなど11月に入っても各地で出没が頻発し、人への被害が発生しています。通常、クマは冬眠時期を迎えると出没がなくなりますが、ことしは例年と違う恐れがあるといいます。岩手大学農学部 山内貴義准教授「山で暮らしている普通のクマは早く冬眠に入ると思う。ただ人慣れしている個体、人の家に入ったりする個体は本当は12月中旬になると冬眠するが、それ以降も出没する可能性はある。ちょっと考えられないくらい住宅街や街中に出てくる可能性はある」山内准教授はこれからもクマの出没は続くとしています。岩手大学農学部 山内貴義准教授「人間の活力が東北地方は人口が減って弱くなっている。狩猟者も減っているし、農業人口も減っているし、耕作放棄地も増えている状況なのでこのままの状態を放置しておくとクマの行動がエスカレートしていくことは予想できる」対策として、クマの隠れ場所になるやぶの刈り取りや畑に電気柵を設置して農業被害を防ぐことなどをきめ細やかに行うことが必要と指摘しています。