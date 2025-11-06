クマの主要な餌となるブナの実がことし、山形県内で「大凶作」となったことがわかりました。県内では、クマが餌を求めて市街地に出没するケースが多発していて、県などは引き続き警戒を呼びかけています。



東北森林管理局は6日、ことし秋のブナの結実状況を発表しました。県内は21か所を9月から10月にかけて調査した結果、20か所が「全く実がついていない状況」で、残る1か所も「ごくわずかに実がついている状況」でした。

この結果、県内各地点の実のなり方の調査結果を数値化した「豊凶指数」はゼロで、「大凶作」の基準となる「1.0未満」を大きく下回りました。

県内が「大凶作」となるのは2年ぶりで、豊凶指数ゼロは2019年以来の低さです。

ことしは東北森林管理局管内の山形・青森・岩手・秋田・宮城の5県すべてが「大凶作」でした。

県は「冬眠前のクマが餌を求めて市街地に侵入する危険がある」として、11月30日まで県内の「クマ出没警報」を継続し、自分の身を守る行動や、クマが市街地に近づかないような対策を呼びかけています。

県内では6日も、山形市の県庁前の広場でクマのフンが確認されるなど各地で市街地への出没が相次ぎました。

