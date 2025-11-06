“紅葉見頃前線”南下でいよいよ関東も色鮮やかに… 各都県の市街地・山の見頃はそれぞれいつ？

暑くて長い夏が終わり、急に冷えてきた。“短い秋”の中でも楽しみなのが紅葉狩りだ。

紅葉は標高の高い場所から次第に平地へと見頃が移ってゆく。関東では北部の山ではすでに見頃を過ぎ、色褪せ始めている所がある一方、市街地は11月中旬以降に紅葉狩りを楽しめそうだ。

3つのポイントから見頃時期を予想

関東各都県ごとに、市街地・山それぞれでいつごろが見頃か調べてみた。

（1）最低気温が8℃を下回ると紅葉が進む

（2）8℃を下回るようになって約3週間でキレイに色づく

（3）気温は100m上昇する毎に約0.6℃低くなる

上記3つのポイントと、これまでの日照時間やこの先の気温傾向（2週間気温予報、1カ月予報）などを検討した結果、見頃予想はそれぞれ以下の通りとなった。

北部では、茨城県の筑波山のようにこれから見頃を迎える所があり、市街地は11月の中頃から本格的に楽しめる。

南部は、山で中旬〜、市街地は22日の3連休以降が紅葉狩りのベストタイミングと言えそうだ。

関東の市街地・山での紅葉見頃は…

【群馬県】

平地：11月15日頃〜（主なスポット：敷島公園）

山地：色褪せ始め（主なスポット：赤城山）

【栃木県】

平地：11月16日頃〜（主なスポット：栃木県中央公園）

山地：色褪せ始め（主なスポット：中禅寺湖）

【茨城県】

平地：11月17日頃〜（主なスポット：水戸偕楽園）

山地：11月11日〜（主なスポット：筑波山）

【埼玉県】

平地：11月22日頃〜（主なスポット：大宮公園）

山地：11月15日〜（主なスポット：秩父）

【東京都】

平地：11月25日頃〜（主なスポット：明治神宮外苑）

山地：11月19日〜（主なスポット：高尾山）

【千葉県】

平地：11月23日頃〜（主なスポット：青葉の森公園）

山地：11月27日〜（主なスポット：養老渓谷）

【神奈川県】

平地：11月23日頃〜（主なスポット：山下公園）

山地：11月12日〜（主なスポット：箱根芦ノ湖）

しばらくは、気持ちのいい秋晴れの日が続く予想になっている。山の紅葉は2025年は“当たり年”との声も多い。ぜひ楽しんでいただきたい。

【執筆：日本気象協会・木村健一気象予報士】