“紅葉見頃前線”南下でいよいよ関東も色鮮やかに… 各都県の市街地・山の見頃はそれぞれいつ？
暑くて長い夏が終わり、急に冷えてきた。“短い秋”の中でも楽しみなのが紅葉狩りだ。
紅葉は標高の高い場所から次第に平地へと見頃が移ってゆく。関東では北部の山ではすでに見頃を過ぎ、色褪せ始めている所がある一方、市街地は11月中旬以降に紅葉狩りを楽しめそうだ。
3つのポイントから見頃時期を予想
関東各都県ごとに、市街地・山それぞれでいつごろが見頃か調べてみた。
（1）最低気温が8℃を下回ると紅葉が進む
（2）8℃を下回るようになって約3週間でキレイに色づく
（3）気温は100m上昇する毎に約0.6℃低くなる
上記3つのポイントと、これまでの日照時間やこの先の気温傾向（2週間気温予報、1カ月予報）などを検討した結果、見頃予想はそれぞれ以下の通りとなった。
北部では、茨城県の筑波山のようにこれから見頃を迎える所があり、市街地は11月の中頃から本格的に楽しめる。
南部は、山で中旬〜、市街地は22日の3連休以降が紅葉狩りのベストタイミングと言えそうだ。
関東の市街地・山での紅葉見頃は…
【群馬県】
平地：11月15日頃〜（主なスポット：敷島公園）
山地：色褪せ始め（主なスポット：赤城山）
【栃木県】
平地：11月16日頃〜（主なスポット：栃木県中央公園）
山地：色褪せ始め（主なスポット：中禅寺湖）
【茨城県】
平地：11月17日頃〜（主なスポット：水戸偕楽園）
山地：11月11日〜（主なスポット：筑波山）
【埼玉県】
平地：11月22日頃〜（主なスポット：大宮公園）
山地：11月15日〜（主なスポット：秩父）
【東京都】
平地：11月25日頃〜（主なスポット：明治神宮外苑）
山地：11月19日〜（主なスポット：高尾山）
【千葉県】
平地：11月23日頃〜（主なスポット：青葉の森公園）
山地：11月27日〜（主なスポット：養老渓谷）
【神奈川県】
平地：11月23日頃〜（主なスポット：山下公園）
山地：11月12日〜（主なスポット：箱根芦ノ湖）
しばらくは、気持ちのいい秋晴れの日が続く予想になっている。山の紅葉は2025年は“当たり年”との声も多い。ぜひ楽しんでいただきたい。
【執筆：日本気象協会・木村健一気象予報士】