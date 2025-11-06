相次ぐクマによる被害を受け北海道や東北など8道県の知事が国への緊急の提言をまとめました。



財政支援のほか、新たな捕獲方法の技術開発や担い手確保に向けた環境整備などが盛り込んでいます。



北海道・東北地方知事会議は北海道と東北、それに新潟の8道県の知事が集まる会議です。



青森で開かれた6日の会議では、クマによる被害の多くが人の生活圏で発生していて自治体やハンターの負担が限界に達しているとして、国へ支援強化を求める提言をまとめました。





鈴木知事「肌感覚ではありますが、やはり2年前に学習をしたクマが成長して、またなんなら子どもも増やして、さらに領域を拡大してきたと。人間とか人里って何も怖くないんだというクマが増えてしまっている」「この1年間で何とか準備をしていかないと次また全国的にこういうことになりますということだけはぜひ」提言には国による財政支援のほか、ドローンやAIを使った効果的な侵入防止策や、捕獲方法など新たな技術の研究開発を進めること。また“公務員ハンター”の確保に向けた環境整備などを盛り込んでいます。