クマ対応の後方支援を始めた陸上自衛隊は、6日も鹿角市で駆除したクマを運ぶ作業や、ドローンでクマがいないかどうか確認する作業を行いました。



自衛隊は銃を使わずクマの駆除は行いませんが、安全確保のため装備を充実させて活動にあたっています。



6日は鹿角市役所を起点に、午前9時半ごろから活動を始めた陸上自衛隊・秋田駐屯地の隊員たち。



最初に向かったのは、市役所から車で15分ほどの場所にある花輪地区の果樹園です。





土屋弘樹記者「捕獲用のおりの周りに、自衛隊員、猟友会、そして市の職員が集まっています」赤く色づいたリンゴが実るこの場所の周辺ではクマの目撃情報が相次いでいて、鹿角市が捕獲用のおりを設置していました。市によりますと、この場所で1頭を捕獲。自衛隊は、駆除したクマを回収して運び出す作業を行いました。このほか6日は同じ花輪地区で、自衛隊のドローンを使った活動も行いました。市によりますと自衛隊は果樹園周辺でドローンを飛ばし、クマがいないかどうか上空から確認する作業を行いました。クマの目撃件数が多い鹿角市では今年、293頭のクマを6日までに捕獲しています。クマと遭遇する可能性もある中で活動を続けていますが、小泉防衛大臣は5日夜、自身のSNSで隊員たちが身を守るための対応も講じていると説明しています。隊員たちがかぶるのは鉄製のヘルメット。そして、防弾チョッキも身につけていますが、小泉大臣によると背中の部分に金属製のプレートが入っています。さらに、万が一の遭遇に備えクマ避けのスプレーや防護用の盾も常に持つことにしています。土屋記者「盾や棒などを手に携えた自衛隊の隊員たちが捕獲用のおりが置いてある場所へ向かいます」また、現場では長い棒のようなものを持った隊員の姿も確認できますが、これは銃剣道で使う「木銃」です。自衛隊では訓練の一環として銃剣道を学ぶ隊員も多く、小泉大臣はクマと遭遇した際に「距離をとって威嚇するため」と説明しています。5日、活動した現場では隊員が木銃や盾を使い、クマと遭遇した際の行動を確認しているような様子も見られました。北東北3県を統括する陸上自衛隊第9師団のトップは、来月以降も、県の要請があれば支援活動に応じる可能性に言及していますが、自衛隊として、クマ対応に関する訓練を継続的に行うことは、現時点で想定していないとの考えを示しています。♢♢♢♢♢なお、県によりますと、自衛隊は7日も鹿角市内で、捕獲用のおりの運搬や設置、ドローンを使った活動を続ける予定です。