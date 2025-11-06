ヤマキは、11月1日から、「徳一番花かつお70g」「徳一番かつおパック2g×20P」「マイルドパック2g×8P」の3商品を対象に、日頃のご愛顧への感謝を込めた、数量限定の増量企画を実施する。

このうち「徳一番花かつお70g」には、年末年始仕様の限定パッケージを用意し、食卓をより華やかに演出する。

年末年始は、家族や親族が集まり、いつもよりも大人数で食卓を囲む機会が増える時期。ハレの日の食卓や正月の料理では、だしを取ったり、料理の仕上げに添えたりと、かつお節を使用することが多くなる。



「徳一番花かつお70g」「徳一番かつおパック2g×20P＋2P」

さらに、11月24日は「鰹節の日」（かつお節の魅力を広く知ってもらいたいという思いを込め、“いい（11）ふ（2）し（4）＝いい節”という語呂合わせからヤマキが制定した記念日）および「和食の日」（11（いい）24（にほんしょく）という語呂に由来し、和食文化国民会議によって制定された記念日）に制定されており、和食文化や「だし」の魅力に改めて関心が高まるタイミングでもある。ヤマキでは、こうした季節の高まりにあわせ、日頃の愛顧への感謝を込めて、かつお節の増量企画を実施する。



「マイルドパック2g×8P＋2P」

同企画は、ヤマキが掲げるCSV（共有価値の創造）の3つのテーマ「体の健康」「地球の健康」「心の健康」のうち、「心の健康」に貢献することを目的とした取り組み。かつお節やだしを通じて、年末年始の食卓における満足度を高めることで、家族や仲間と食を囲む喜びを応援するとともに、国内におけるだし文化の継承につなげていく考え。

この機会に、「だし」や「かつお節」本来の香りと味わいを家庭で楽しんでほしいという。

「徳一番花かつお 70ｇ」では、年末年始の華やかさを演出するため、花柄をあしらった限定パッケージを用意した。また、裏面では「関東風お雑煮」「関西風お雑煮」のレシピを掲載。QRコードからは「ヤマキ かつお節プラス」内の地域ごとのお雑煮の違いを紹介するコラムを見ることができる。

「徳一番花かつお70g」は、国内製造かつお節を100％使用したロングセラー商品。花びらのようにかつお節を薄く削り、豊かな香りを逃がさず密封した。だし取り用としてはもちろん、お好み焼きやたこ焼きなどのトッピングにも使える。

「徳一番かつおパック2g×20P」は、国内製造のかつお節を薄く削ったあとに、さらに細かく刻んだトッピング用途のかつおパック。かつお荒節のしっかりとした香りと、ふんわりと盛れる見た目が特長となっている。

「マイルドパック2g×8P」は、横削りによって繊維を断ち、やわらかな口どけを実現した商品。どのような食材・調味料とも相性が良く、まろやかな香りと上品な色で見た目も美しく仕上げられるのが特長となっている。

［小売価格］

徳一番花かつお70g：744円

徳一番かつおパック2g×20P：629円

マイルドパック2g×8P：334円

（すべて税込）

［発売日］11月1日（土）から順次

ヤマキ＝https://www.yamaki.co.jp