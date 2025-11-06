シャープは、さまざまなシーンに“フィット”する「運転音」「サイズ」「空気清浄性能」を兼ね備えたプラズマクラスター空気清浄機の新シリーズ「Purefit（ピュアフィット）」＜FU−U40＞を発売する。

近年、少人数世帯の増加や住宅の狭小化傾向など、住宅を取り巻く環境は大きく変化している。在宅ワークの定着などライフスタイルも多様化し、リビングのみならず、書斎や寝室など長時間過ごす場所の空気環境対策として、多くの人が空気清浄機を複数の部屋に設置するなど、コンパクト性や小空間でも安心して使用できる静音性へのニーズが高まっている。



左から：プラズマクラスター空気清浄機「FU-U40-W（ホワイト系）／ -H（グレー系）」

同機は、左右両側から空気を取り入れる「Wフィルター構造」を採用し、コンパクトサイズながら、広い吸い込み面積を確保。効率よく空気を送り出すことでファンの回転数を抑え、44dBの低騒音と18畳の空間まで対応するパワフルな空気清浄性能を両立した。「自動運転」時には、ささやき声より静かな運転音（「自動運転」（最小風量時）：28dB（強運転時：44dB））を実現。音が気になる仕事部屋や寝室などの空間でも安心して使用できる。また、新たに高感度ホコリセンサーを搭載し、「自動運転」時の汚れ検出の精度を高めた。

同社は今後、「Purefit」シリーズのラインアップを拡充し、オフィスなどの大空間向け機種の展開も図っていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月6日（木）

