【ポケモン×ミスド】『タマゲた！ メタモンのドーナツツリー』発売、ミスドネットオーダー限定商品

ミスタードーナツは、株式会社ポケモンと展開中のキャンペーンの一環として、『タマゲた！ メタモンのドーナツツリー』を11月26日から12月25日までの期間限定で発売する。税込648円。本商品はミスドネットオーダー限定商品で、11月12日より受取前日までの事前予約受付を開始する。なくなり次第終了。

〈商品概要〉

◆タマゲた！ メタモンのドーナツツリー

価格：648円（税込）、テイクアウトのみ

オールドファッション生地にホワイトチョコをコーティングし、カスタードクリームとホイップクリームを絞った上に、ドーナツポップ8個とメタモン ドーナツをのせ、シュガーをふりかけてツリーを表現した。

メタモンはイースト生地にストロベリーチョコをコーティングし、目と口はチョコレートで表現。ドーナツポップはゴールデンチョコレートボール、ココナツチョコレートボール、ポン・デ・ストロベリーボールなどを使用し、オールドファッションやホイップクリーム、カスタードクリームとともにさまざまな食感を楽しめる。

〈ミスドネットオーダー限定商品で、受取当日の注文は不可〉

販売期間は11月26日（水）〜12月25日（木）までで、なくなり次第終了。ミスドネットオーダーでのみ予約注文可能。ネットオーダーの予約受付は11月12日（水）〜12月24日（水）で、受取当日の注文は不可。受取前日までのネットオーダーでの予約注文が必要。テイクアウトのみ。

ミスドネットオーダーは公式ウェブサイトまたは公式アプリでの注文が必要となる。

