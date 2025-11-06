À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏŽ¢²¿¿Í¤ÎÍ§Ã£Ž£¤¬É¬Í×¤«¡ÄŽ¢º£¤¹¤°¥¹¥Þ¥Û¤ÇÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤ëŽ£¿ô³Ø¤ÎÌäÂê
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºù°æ¿Ê¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¿ô³Ø¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¡Îø°¦¡¢ÀïÁè¡¢¤¦¤ï¤µ¡Ä¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ò¤±¤ë¡ª¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½÷»Ò¹âÀ¸¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿1973Ç¯¤ÎËÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë»ö·ï
¡ÚÌäÂê¡Û¡¡¢¢¤ËÆþ¤ë¿ô¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¦¤ï¤µ¤¬¤¦¤ï¤µ¤ò¤è¤Ö
1973Ç¯ËÀî¿®ÍÑ¶â¸Ë»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¢¢¿Í
1973Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ48Ç¯¡Ë12·î¡¢°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÍÇ¡¡ÖËÀî¿®¶â¤¬ÅÝ»º¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤¬¹¤Þ¤ê¡¢¼è¤êÉÕ¤±Áû¤®¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£14²¯±ß¤ÎÍÂ¶â¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇËÀî¿®¶â¤ÏÅÝ»º¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¹Ô¤¤¡¢½÷»Ò¹âÀ¸3¿Í¤¬ÅÐ¹»Ãæ¤ÎÎó¼ÖÆâ¤ÇÈ¯¤·¤¿¾éÃÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¼¡Âè¤Ë¼þ¤ê¤Ë¤¦¤ï¤µ¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¦¤ï¤µ¤ÎÅÁÇÅ¥ë¡¼¥È¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê1ÆüÌÜ¡ËÎó¼ÖÆâ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸3¿Í¤Î´Ö¤Ç¡ÖËÀî¿®¶â¤Ï´í¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¾éÃÌÏÃ¤¬½Ð¤¿¡£
¢
¤½¤Î1¿Í¤¬¿ÆÀÌA¤ËÁêÃÌ¡£
¢
¿ÆÀÌA¤ÏÊÌ¤Î¿ÆÀÌB¤ËÁêÃÌ¡£
¢
¿ÆÀÌB¤¬ÃÎ¿Í¤Ë¤¦¤ï¤µÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£
¢
¡Ê3ÆüÌÜ¡ËÃÎ¿Í¤¬¿ÆÀÌ¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æ±»þ¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¢
µï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤ÎºÊ¤Ë¤¦¤ï¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¢
¡Ê4ÆüÌÜ¡ËËÀî»Ô¤Î¼çÉØ¤Î´Ö¤Ç¤¦¤ï¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢
ÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¤Î½»Ì±¤Î¼ª¤ËÆþ¤ë¡£
¢
¡Ê6ÆüÌÜ¡Ë¡ÖËÀî¿®¶â¤«¤é120Ëü±ß¤ª¤í¤»¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¸ý¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢ËÀî¿®¶â¤¬ÅÝ»º¤¹¤ë¤«¤é¤ª¤í¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤ËÈ½ÃÇ¡¢¼«Ê¬¤â¿®¶â¤«¤éÍÂ¶â¤ò¤ª¤í¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌµÀþ²È¤¬¤³¤ÎÏÃ¤òÌµÀþ¤òÍÑ¤¤¤Æ¹ÈÏ°Ï¤Ë¹¤á¤¿¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë¤¦¤ï¤µ¤¬¹¤Þ¤êÍÂ¶â¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢
¡Ê7ÆüÌÜ¡Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯À¸¡£¥Ç¥Þ¤¬¥Ç¥Þ¤ò¤è¤ÓÁ´¹ñ»æ¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¤â·ÇºÜ¡£
¢
¡Ê9ÆüÌÜ¡Ë·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Þ¤ÎÅÁÇÅ¥ë¡¼¥È¤ÎÁ´ËÆ¤ò²òÌÀ¤·È¯É½¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÁ´¹ñ¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¢£3¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î²ñÏÃ¤¬»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
ºÇ½é¤Î3¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î1¿Í¤¬¾éÃÌ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¿ÆÀÌ¤Î1¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤³¤Î»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ö±½(¤¦¤ï¤µ)¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ï¸ý¡ÜÂº¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âº¤Ï¤º¤Ã¤·¤ê¤·¤¿¼ò´ï¤ò¼ê¤Ç¤µ¤µ¤²¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Ê¸»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¿Í¡¹¤¬½¸ÃÄ¤ò¤Ê¤·¤ÆÏÃ¤¹²»¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤¦¤ï¤µ¤È¤Ï¿Í¤«¤éÈ¯¤¹¤ë²»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¿®¶â»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤ï¤µ¤ÏºÇ½é¤Î1¿Í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ôÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¹ÈÏ°Ï¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¤È¸ýÅÁ¤¨¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¦¤ï¤µ¡¦¥Ç¥Þ¡¦ÌÂ¿®¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¿¿¼Â¤«¤É¤¦¤«¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼þ¤ê¤Î¿Í¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤¦¤ï¤µ¡¦¥Ç¥Þ¡¦ÌÂ¿®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤¿Îò»ËÅª»öÎã¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤¦¤ï¤µ¡¦¥Ç¥Þ¡¦ÌÂ¿®¤ò¸¦µæÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô³Ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤ï¤µ¤Î¹¤Þ¤êÊý¤â¿ô³Ø¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¶½Ì£¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£²¿¿Í¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤ì¤ÐÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤«
¡ÖÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤Ï¤ß¤ÊÍ§Ã£¤À¡£À¤³¦¤Ë¹¤²¤è¤¦Í§Ã£¤ÎÎØ¡ª¡×
¤ªÃë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤¦¤ï¤µ¤ÎÅÁÇÅ¤ÏÂç¿Í¿ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡½¡½À¤³¦¡½¡½¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¤È¿Í¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤ÎÎØ¤âÆ±¤¸¿Í¤È¿Í¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤ï¤µ¤ÎÅÁÇÅÊýÄø¼°¤Î²òÀâ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤Ê·×»»¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡ÖÍ§Ã£¤ÎÎØ¤ÎÌäÂê¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÌäÂê¡Û¡¡À¤³¦¤Ï²¿¿Í¤¤¤ì¤Ð¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡©
¡¦Í§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÏÍ§Ã£¤È¤·¤Þ¤¹
¡¦À¤³¦¿Í¸ý80²¯¿Í¤ÎÁ´°÷¤Ë50¿Í¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹
¡600¿Í¡¡¢60¿Í¡¡£6¿Í
¡ÖÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¡×¤Î¿Í¿ô¤ò·×»»¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¿Í¸ý¤¬50¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤É¤Î2¿Í¤âÉ¬¤ºÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢À¤³¦¿Í¸ý¤¬50¡ß50¡á2500¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤É¤Î2¿Í¤âÉ¬¤ºÍ§Ã£Æ±»Î¤«¡ÖÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¿Í¸ý¤¬50¡ß50¡ß50¡á12Ëü5000¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤É¤Î2¿Í¤âÉ¬¤ºÍ§Ã£Æ±»Î¤«¡ÖÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¡×¤«¡ÖÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£6¿ÍÌÜ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤³¤Î¤«¤±»»¤ò80²¯¿Í¤¬Ä¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¿Í¸ý¤¬50¡ß50¡ß50¡ß50¡á625Ëü¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¡×¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡£À¤³¦¿Í¸ý¤¬50¡ß50¡ß50¡ß50¡ß50¡á3²¯1250Ëü¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¡×¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡£À¤³¦¿Í¸ý¤¬50¡ß50¡ß50¡ß50¡ß50¡ß50¡á156²¯2500Ëü¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¡×¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¿Í¸ý80²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¡×¤È¤Ï¡¢80²¯¿Í¤ÎÃæ¤Î¤É¤Î2¿Í¤â´Ö¤Ë5¿Í¶´¤à¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á6¿ÍÌÜ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÌäÂê¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö£6¿Í¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¤Ê¤¯¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÏ¢º¿¤Ë±ß³ê¤µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤³¤Î²¾Àâ¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÎÙ¿Í¤Ï´Ö¤Ë5¿Í°ÊÆâ¤Î¿Í¤ò²ð¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£6¼¡¤Î³Ö¤¿¤ê²¾Àâ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Ï6¿Í¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²¾Àâ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÎÊ¸³Ø¼Ô¥«¥ê¥ó¥Æ¥£¡¦¥Õ¥ê¥¸¥§¥·¥å¤Î¾®Àâ¡Øº¿¡Ù¡Ê1929Ç¯¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·àºî²È¥¸¥ç¥ó¡¦¥°¥¨¥¢¤¬µº¶Ê¤ÎÃæ¤ÇSix Degrees of Separation¡Ê6¼¡¤Î³Ö¤¿¤ê¡Ë¤È»È¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤³¤Î¸Æ¤ÓÊý¤¬¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµº¶Ê¤Ï¸å¤Ë¡ÈSix Degrees of Separation¡É¡ÊË®Âê¡Ø»ä¤Ë¶á¤¤6¿Í¤ÎÂ¾¿Í¡Ù¡Ë¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¡Ö6¼¡¤Î³Ö¤¿¤ê¡×²¾Àâ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥â¥Ç¥ë¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¬Ìî¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ÎSNS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¦µæ¡¦¸¡¾Ú¤¬¤µ¤«¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ê¡¼¡ÊGREE¡Ë¤ÎGREE¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤âSix Degrees of Separation¤Ç¤¹¡£SNS¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ mixi¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëmixiÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥â¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥ÉÀ¤Î¸¡¾Ú¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢6¿ÍÌÜ¤ÇÁ´ÂÎ¤Î95¡ó°Ê¾å¤Î¿Í¿ô¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Facebook¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥â¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥ÉÀ¤ÎÄ´ºº¡Ê2011Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎFacebook¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¦¤ÁÇ¤°Õ¤Î2¿Í¤ò³Ö¤Æ¤ë¿Í¤Î¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ4.74¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤ÇÌäÂê¤Ç¤Ï1¿Í¤Ë50¿Í¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤ë¤È²¾Äê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í§Ã£¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£6¼¡¤Î³Ö¤¿¤ê¤Ï20¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð20¤Î6¾è¡á6400Ëü¿Í¡¢23¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð23¤Î6¾è¡á1²¯4803Ëü5889¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¸ý1.3²¯¿Í¼å¡Ê2023Ç¯¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¢£¤¦¤ï¤µ¤ÎÅÁÇÅ¤Î¥â¥Ç¥ë
¤¦¤ï¤µ¤ÎÅÁÇÅ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¥¨¥ê¥¢¤È¿Í¸ý°ÜÆ°¤¬¤Ê¤¤ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Î¿Í¸ý¤òN¡Ê¿Í¡Ë¡¢»þ¹ït¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¿Í¿ô¤òx¡Ê¿Í¡Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¡ÈÀª¤¤¡ÊÈùÊ¬¡Ë¡É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¤µ¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¦¤ï¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ì¤Ð¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¿·¤¿¤Ë¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¡ÈÀª¤¤¡ÊÈùÊ¬¡Ë¡É¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»þ¹ït¤Ç¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¡ÈÀª¤¤¡ÊÈùÊ¬¡Ë¡É¤Ï¤¦¤ï¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¿ôx¤ËÈæÎã¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤¦¤ï¤µ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ì¤Ð¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¿·¤¿¤Ë¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»þ¹ït¤Ç¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¡ÈÀª¤¤¡ÊÈùÊ¬¡Ë¡É¤Ï¤¦¤ï¤µ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¿ôN¡Ýx¤Ë¤âÈæÎã¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é°ìµ¤¤Ë¤¦¤ï¤µ¤¬¹¤¬¤ë
¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¡ÈÀª¤¤¡ÊÈùÊ¬¡Ë¡Édx¡¿dt¤¬x¤È¡ÊN¡Ýx¡Ë¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼°¤ÇÉ½¤»¤Ð¡¢¡Ödx¡¿dt¡ák¡ÊN¡Ýx¡Ëx¡×¤È¤¤¤¦ÈùÊ¬ÊýÄø¼°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£¤³¤ì¤¬¤¦¤ï¤µ¤ÎÅÁÇÅÊýÄø¼°¤Ç¤¹¡£
ÈùÊ¬ÊýÄø¼°¤Î²ò¤ò¥°¥é¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£¿Í¸ý¤Ï100¿Í¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë¤¦¤ï¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò1¿Í¤È¤·¤Æ»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¤¦¤ï¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï100¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¤¦¤ï¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÀª¤¤¡ÊÈùÊ¬¡Ë¡×¤Ï¾®¤µ¤¯¿ä°Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¤¦¤ï¤µ¤òÃÎ¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡Ö¤¦¤ï¤µ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÀª¤¤¡ÊÈùÊ¬¡Ë¡×¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é°ìµ¤¤Ë¤¦¤ï¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢ÈùÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤ï¤µ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥°¥é¥Õ¤ÎS»ú¶ÊÀþ¤Ç¤¹¡£ËÀî¿®¶â¤Î»ö·ï¤âºÇ½é¤Ï1¿Í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤«¤é·àÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÇS»ú¶ÊÀþ¤Î¼ÂÎã¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£µ»½Ñ³×¿·¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎS»ú¶ÊÀþ
¼Â¤Ï¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¦¤ï¤µ°Ê³°¤Ë¤âÎ®¹Ô¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ³×¿·¤ÎÎ®¹Ô¥â¥Ç¥ë¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ³×¿·¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎS»ú¶ÊÀþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿·µ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ²áÄø¤Ï50¡ó¤Î´ë¶È¤¬µ»½Ñ³×¿·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿N¡¿2¤Þ¤Ç¤ÏÁý²Ã¤·¡¢¤½¤ì°Ê¸å¤ÏºÎÍÑ¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤¬¿·µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¡¦³«È¯¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡¦¥³¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥³¥¹¥È¤òÈñ¤ä¤·Â³¤±¤ì¤Ð¼¡Âè¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆµÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿·µ»½Ñ¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¾å¾º¤â´Ë¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬À®Ä¹¤ÎS»ú¶ÊÀþ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤âSNS¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿º£¤«¤é50Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÆüËÜ¤Ç¡¢3¿Í¤Î¥Ò¥½¥Ò¥½ÏÃ¤¬Ä®Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¶Ë¤á¤ÆÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¡£»×¤¤µ¯¤³¤»¤Ð¡¢¤³¤Î»ö·ï°Ê¸å¤âÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¦¤ï¤µ¤¬Ä®Ãæ¤¤¤äÆüËÜÃæ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ýÎö¤±½÷¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿É®¼Ô¤ÏËèÆü¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¦¤ï¤µ¤Ë¶±¤¨¤¿¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤È¤¤¤¦Æ»¶ñ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¹¤Ð¤ä¤¯¸Ä¿Í¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ï¤µ¤ÎÎÌ¤È¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ï¤µ¹¥¤¤Ê¿Í¤È¿Í¤Î´Ö¤ò¤¦¤ï¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Ã¤¿6¿Í°Ê²¼¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Û¤É¡¢¼Â¤ÏÀ¤³¦¤Ï¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡Ö¸ý¤Ï²Ò¤Î¤â¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òSNS»þÂå¤Ë¤â´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ºù°æ ¿Ê¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤¡¦¤¹¤¹¤à¡Ë
¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼
1968Ç¯»³·Á¸©Åìº¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£sakurAi Science Factory ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡£ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡Èó¾ï¹Ö»Õ¡£Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÍý³ØÉô¿ô³Ø²ÊÂ´¡£Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡±¡¼Ò²ñÍý¹©³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃæÂà¡£¾®³ØÀ¸¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿ô³Ø¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´¶Æ°¤¹¤ë¡ª¿ô³Ø¡Ù¡Ø¤ï¤¯¤ï¤¯¿ô¤ÎÀ¤³¦¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¡ØÌÌÇò¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿ô³Ø¡Ù¤Ê¤É50ºý°Ê¾å¡£
----------
¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼ ºù°æ ¿Ê¡Ë