£Å£Ø£Ï¡¡£Ä¡¥£Ï¡¥¥Á¥å¡¦¥¸¥Õ¥ó¡õ¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤é½êÂ°¤Î»öÌ³½ê¤ÈÀìÂ°·ÀÌóÄù·ë¤òÈ¯É½¡¡£´Æü¤ËÁ°»öÌ³½ê¤È·ÀÌóËþÎ»¤ÎÊóÆ»
¡¡´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Å£Ø£Ï¡Ê¥¨¥¯¥½¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë£Ä¡¥£Ï¡¥¡Ê¥Ç¥£¥ª¡¿¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡á£³£²¡Ë¤¬¡¢¿·½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ£Â£ì£é£ô£ú£÷£á£ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È£µÆü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ê£Ô£Â£Ã¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤Ï¡¢£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¥³¡¼¥É¡×¤Ç¹ñÆâ·Ý½Ñ¾Þ¤Î£³´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥Á¥å¡¦¥¸¥Õ¥ó¡Ê£´£³¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö£Å£ù£å¡¡£Ì£ï£ö£å¡¡£Ù£ï£õ¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡Ê£³£²¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×¤ÇºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥ó¥è¥ó¡Ê£²£¸¡Ë¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Â£ì£é£ô£ú£÷£á£ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Û¥ó¡¦¥ß¥ó¥®ÂåÉ½¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î£Ë-£Ð£Ï£Ð¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¶á¹½ÃÛ¤·¤¿¡¢²»¸»¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Î±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥½¥í³èÆ°¤âÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ä¡¥£Ï¡¥¤Ï£´Æü¡¢£²£°£²£³Ç¯¤è¤ê½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼£Ó£ï£ï£ó£ï£ï¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë£Ä¡¥£Ï¡¥¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î½êÂ°Àè¤¬¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£