FANTASTICS中島颯太、八木勇征の“匂わせ”語る「危なかった」名前隠してジュエリーブランドのディレクター務めていた
【モデルプレス＝2025/11/06】FANTASTICSの中島颯太が11月6日、都内にて⾃⾝がディレクターを務めるジュエリーブランド『QUESERA（ケセラ）』の初のPOP UP（11⽉7⽇〜9⽇）のオープン前⽇囲み取材に出演。八木勇征とのエピソードについて語った。
ディレクターの仕事については「（アーティストの活動とは）ぜんぜん違いました。形になるものが違うといいますか。歌だったり音楽は今も作っていますが、みんなと作るものなので」と述懐。「色んな方のジュエリーにも興味を持つようになりました」とディレクターを経験したことによって生まれた変化を明かした。
◆中島颯太、ディレクターの仕事語る
『QUESERA』はブランド⽴ち上げ当初はあえてディレクターを公表せず、1周年を機に中島がディレクターを務めていることを公表した。取材会場には大勢の報道陣が詰めかけ、ドアを開いて入ってきた中島は報道陣の数の多さに驚き「みなさんお忙しいところありがとうございます。こんなに来て頂いて」と感謝した。
周りからの反応が話題にあがると、囲み取材の前にEXILE TETSUYAと会ったことを明かし「めちゃくちゃ素敵だね」と声を掛けられたエピソードを紹介。TETSUYAは自身のコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」を立ち上げるなどして活躍しているが、「TETSUYAさんもAMAZING COFFEEだったりと色々なことをやられているので、『経営的に難しいことあったら聞けよ』と言ってくださって。めちゃくちゃ賢い方なので、戦法だったりとか経営のことでお聞きしたいな」と声を弾ませた。
◆八木勇征の「やめてほしかった」行動告白
FANTASTICSのメンバーにはジュエリーブランドのディレクターを務めることを前もって話し「あまり触れないようにして頂きたいです」と告げていたそう。ただ、八木勇征と行ったInstagramのライブ配信の際に最初にQUESERAのアクセサリーを身に着けたといい、「たぶん『ジュエリーを見てほしい』という優しさで、『今日のピアス、可愛いね』って言ってきたんですよ。あれだけは本当にやめてほしかったですね（笑）まだ言っちゃいけないって言ってるのに（笑）下手くそなパスをもらって（笑）『可愛いですよね』って言ったんですけど、危なかったです。最初にバレるところでした（笑）」と八木が匂わせるような発言をしたことを、ジョークを交えて振り返った。（modelpress編集部）
