¡Ú£Á£Å£×¡ÛÇòÀîÌ¤Æà¡¡Ä¶´í¸±¤Ê¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¡õ¥¬¥Ã¥Ä¡×¤ËÈ´¤Æ¤¡ª¡¡¥á¡¼¥¬¥ó¤Ë¤ÏÀËÇÔ¤â
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¡Ê¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡Ë¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇòÀîÌ¤Æà¤¬¡¢Ä¶´í¸±¤Ê¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¿Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¡Ê£±£²Æü¡áÆ±£±£³Æü¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥°¥ê¡¼¥ó¥º¥Ü¥í¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£¶£ö£ó£¶¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¡õ¥¬¥Ã¥Ä¡×¤Ë½Ð·â·èÄê¡££Á£Å£×½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¥¯¥ê¥¹¡¦¥¹¥¿¥Ã¥È¥é¥ó¥À¡¼¡¢ÁêËÀ¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥à¡¢¥¦¥£¥í¡¼¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢£Ô£Â£Ó²¦¼Ô¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥â¥Í¡õ¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ó¡õ¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥·¥ã¥Õ¥£¡¼¥ë¡õ¥Æ¥¯¥é¡õ¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥Ï¡¼¥È¡õ¥¹¥«¥¤¡¦¥Ö¥ë¡¼¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¡õ¥¬¥Ã¥Ä¡×¤Ï¶âÌÖ¤Ç°Ï¤ó¤À£²¤Ä¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¤¡¢£Á£Å£×¤ÇºÇ¤âË½ÎÏÅª¤Ç´í¸±¤Ê»î¹ç·Á¼°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÈ¿Â§£Ï£Ë¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¥Û¥Á¥¥¹¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£²ó¤Ï£Á£Å£×»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢½÷»Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¡õ¥¬¥Ã¥Ä¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÅö½é¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥¢¥ß¥Ê¥¿¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¼ÒÄ¹¤ÏÉé½ý¤Î¤¿¤á·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Âå¤ï¤ê¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÇòÀî¤À¡£
¡¡¥¢¥ß¥Ê¥¿¤Ï¤³¤ÎÆüÆ±Àï¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç³èÌö¤·¤¿àÂçµð¿Íá¥á¡¼¥¬¥ó¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇòÀî¤¬ÂåÌò¤Ç½Ð¾ì¡£½øÈ×¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯Ï¢È¯¤Ç¡¢¾ì³°¤ËÍî¤Á¤¿¥á¡¼¥¬¥ó¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¾åÃÊ¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¸«Éñ¤¦¡£Ãæ·Ñ¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥È¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¡¢¥È¥Ë¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¹¶¤á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥ó¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÅê¤²µ»¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÀ¹¤êÊÖ¤¹¡£ÇòÀî¤âÀãÊø¼°¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤ò·è¤á¤Æ¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î·ãÆ®¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬´ÑµÒÀÊ¤ËÆÍÇ¡¡¢Å¨¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤¬¸½¤ì¡¢¼Â¶·ÀÊ¤Î¥È¥Ë¡¼¤ÎÇØ¸å¤«¤éÍç¹Ê¤á¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£ÇòÀî¤ÏÁêËÀ¤Î°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡½¥È¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥¬¡¼¥Ü¥à¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿ÇòÀî¤Ï»î¹ç¸å¤â¥È¥Ë¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍðÆþ¤·¤¿¥Æ¥¯¥é¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¢¥¹¥«¥¤¤é¤ËË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥¦¥£¥í¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¢¥Ï¡¼¥ì¥¤¤¬µß½Ð¤ËÅÐ¾ì¡£Å¨·³¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥â¥Í¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢À¤³¦²¦¼Ô¥¯¥ê¥¹¤¬Å¨¥Á¡¼¥à¤ò°ìÁÝ¤·¤Æ¡¢ÇòÀî¤ò½õ¤±µ¯¤³¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÀ¤³¦²¦¼Ô·³¤Î£¶¿Í¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÀª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¡¢²ÖÆ»¤Î¥â¥Í·³£¶¿Í¤È¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇòÀî¤Ï¥È¥Ë¡¼¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡¦¥é¥Ö¡¦¥Ü¥à¥º¡×¤Ç¡¢£Á£Å£×½÷»ÒÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½éÂå¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î±ÉÍÀ¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ä¶´í¸±¤Ê¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£