菊地亜美、せいろ蒸し簡単料理披露「上級者すぎる」「彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの菊地亜美が11月5日、自身のInstagramを更新。手作りのせいろ蒸し料理を公開した。
【写真】35歳元アイドル「上級者すぎる」せいろ蒸し使用した料理
「12cmの小さいせいろ蒸しを買い足してから、使い勝手が良くて最近よく使ってるよ」とつづった菊地。「サンチュやレタスでお肉を巻くのが好き」と娘の好みをつづり、葉物野菜の肉巻きと根菜などをせいろで蒸した色鮮やかな料理を披露した。また、「一人の簡単ご飯は、えのきを豚肉で巻いたのと、少し余った松茸 そして子供も大好きな ＠hiraboku_nihonbasi のとびうおだしに薬味をたっぷりと」とせいろ蒸しを使用した簡単料理も紹介した。
この投稿に、ファンからは「上級者すぎる」「ヘルシーなのに満足感ある」「彩りが綺麗」「絶対美味しい」といったコメントが寄せられている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
◆菊地亜美、せいろ蒸し料理披露
◆菊地亜美の投稿に「上級者すぎる」の声
