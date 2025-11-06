お笑いタレントのだいたひかる（50）が6日に自身のブログを更新。寄せられたコメントに返答した。

だいたは4日の更新で「実は買い物中に、寝ていた息子」とし、ベビーカーの中で眠る長男の写真を投稿。この投稿にユーザーから「まだベビーカー現役なんですね!」「ベビーカーがまだ活躍してるんですね」とコメントが寄せられた。

このコメントを受けだいたは、6日の更新で「3歳でベビーカーを使うのはおかしいのかな!?」と問いかけた。

続けて「息子が寝ていたので乗せたのですが…寝ている子供は、かなり重たく 私は片腕が悪く重い物を持たないので、使っていますが…」と説明した。

また「目障りなようなら、私のブログを見ない事をオススメします 不愉快にさせる為に、投稿しているつもりはないので」と訴え「ベビーカーを、捨てる事はいつでもできますが使いたい時は使うので」とつづった。

この投稿にファンからは「休憩や軽い仮眠で、4歳でも使います」「気にしない気にしない! うちの息子も3歳すぎまでベビーカー使ってましたよ」「孫は一年生ですがディズニーランドに行く時は、必ずベビーカーを持っていきますよ」とさまざまな意見が寄せられている。